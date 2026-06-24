Consejo Regional de Seguridad Pública de Valparaíso define prioridades para combatir la delincuencia

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Homicidios, robos con violencia y tráfico de sustancias lideran los delitos priorizados, sumando el comercio ilegal, los “turbazos” y las quemas ilegales como focos de acción.

El Consejo Regional de Seguridad Pública y Prevención del Delito de Valparaíso definió las prioridades que orientarán la acción coordinada de las instituciones del Estado en materia de seguridad pública y prevención del delito en la región.

Tras un proceso de análisis y votación sustentado en el Diagnóstico Regional de Seguridad Pública, los integrantes del Consejo acordaron priorizar los homicidios, robos violentos y tráfico de sustancias como los principales delitos que concentrarán los esfuerzos institucionales durante este período. La decisión consideró el impacto de estos ilícitos en la seguridad de las personas, su incidencia en la percepción ciudadana y la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones para su prevención y persecución.

Asimismo, el Consejo definió el comercio ilegal como la principal incivilidad de la región, debido a sus efectos sobre la convivencia y el uso de los espacios públicos. A ello se suman los “turbazos” o robos violentos con grupos de personas como fenómeno regional y las quemas ilegales o no autorizadas como prioridad para las comunas rurales, considerando las características geográficas de la región.

Las prioridades acordadas constituirán la hoja de ruta para la acción coordinada de las instituciones que integran el Sistema Regional de Seguridad Pública, orientando la elaboración del Plan Regional de Seguridad Pública, el Plan Regional de Prevención del Delito y el Plan de Acción Rural. Con ello, se busca focalizar los esfuerzos del Estado en las problemáticas que más afectan a la región, fortaleciendo la prevención del delito y la capacidad de respuesta frente a la criminalidad.

El Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, valoró el trabajo desarrollado por las instituciones participantes y destacó que la priorización permitirá orientar de mejor manera los recursos y acciones del Estado. “Hemos hablado mucho de la interagencia, del trabajo colaborativo entre los organismos públicos y se ha dado una señal importante, se ha recogido en los consejos de seguridad de cada comuna, cuáles son las principales prioridades para enfrentar los problemas de inseguridad, de incivilidad y eso es muy interesante porque permite que ese insumo de la comunidad sea incorporado a este consejo regional. Hemos fijado prioridades que acabamos de votar, en un ejercicio democrático, para ver si hay coincidencia con lo que indica la ciudadanía y para poner al servicio las políticas públicas para la prevención y el combate a lo que la comunidad está levantando, hacer el cruce y enfrentar los principales flagelos que tiene la región”.

Por su parte, el seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva Llagostera, destacó la relevancia de este proceso para la planificación regional en materia de seguridad. “Esta reunión es para definir las prioridades y donde focalizar los esfuerzos -independiente de los esfuerzos de las policías por cualquier situación delictual- esta es una visión estratégica que pretende dar mayor énfasis en aquellas prioridades que la ciudadanía ha manifestado. Las prioridades no se definen única y exclusivamente por estadísticas y detrás de un escritorio, sino que se toma la percepción de la ciudadanía en cada una de las localidades rurales, urbanas y comerciales. Las prioridades que se han definido en esta oportunidad y que guiarán los esfuerzos colectivos en este período son seis: control de homicidios, el robo con violencia, el tráfico de sustancias ilícitas, las quemas ilegales en sectores rurales, el comercio ilegal y los turbazos”.

El Jefe de Zona de Carabineros (s), Coronel Jaime Camps, indicó que “esto es la base, es el cimiento para trabajar en planes y estrategias y se definieron delitos e incivilidades y nosotros como carabineros nos incorporamos junto a los otros intervinientes, respecto al ámbito de la seguridad y los planes que deben ejecutarse en cada una de estas prioridades y esto debe apoyarse con tecnología que nos permita abordar de mejor manera la prevención del delito y la violencia que se genera con algunos de éstos”.

Tras la realización de este Consejo Regional se realizarán los comités operativos en los cuales los servicios e instituciones formularán acciones para ejecutar en torno a las prioridades definidas y llevar a cabo el plan regional de seguridad pública y prevención del delito 2026-2027.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.