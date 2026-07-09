09/07/2026
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Consejo Regional de Valparaíso aprueba por unanimidad el Fondo de Medios 2026

Marcelo Andrade Saez

El pleno del Consejo Regional de Valparaíso dio luz verde de forma unánime a la asignación de recursos para el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2026.

Sesión del Consejo Regional de Valparaíso donde se aprobó el Fondo de Medios 2026.

En una sesión marcada por el consenso, los integrantes del Consejo Regional de Valparaíso aprobaron la implementación del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS) para el año 2026. La medida busca fortalecer el rol de los medios locales y regionales en la difusión de contenidos de interés público.

Consejera regional durante la lectura de los puntos de la sesión.

Durante la jornada, se destacó la importancia de este instrumento para la descentralización de la información y el apoyo a las plataformas comunicacionales que operan en las diversas provincias de la región. La aprobación unánime refleja el compromiso de las autoridades con el ecosistema mediático regional.

Pantalla informativa sobre el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2026.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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