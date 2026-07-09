Consejo Regional de Valparaíso aprueba por unanimidad el Fondo de Medios 2026

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El pleno del Consejo Regional de Valparaíso dio luz verde de forma unánime a la asignación de recursos para el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 2026.

En una sesión marcada por el consenso, los integrantes del Consejo Regional de Valparaíso aprobaron la implementación del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS) para el año 2026. La medida busca fortalecer el rol de los medios locales y regionales en la difusión de contenidos de interés público.

Durante la jornada, se destacó la importancia de este instrumento para la descentralización de la información y el apoyo a las plataformas comunicacionales que operan en las diversas provincias de la región. La aprobación unánime refleja el compromiso de las autoridades con el ecosistema mediático regional.

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