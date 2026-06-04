Conserva Aves en Chile financiará áreas protegidas para la avifauna

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Lanzan la primera convocatoria para impulsar la creación, ampliación y homologación de áreas protegidas privadas, con foco en hábitats críticos para aves residentes y migratorias amenazadas.

Con gran entusiasmo, las organizaciones que lideran Conserva Aves en Chile anuncian el lanzamiento oficial de la primera convocatoria pública de esta iniciativa hemisférica. Este esfuerzo sin fronteras busca cerrar las brechas de protección de la avifauna en América Latina y dispone de fondos para impulsar la protección de hábitats críticos de aves residentes y migratorias amenazadas en Chile.

Desde el 1 de junio de 2026, organizaciones de base comunitaria (OBC), asociaciones gremiales, cooperativas, comunidades agrícolas, comunidades o asociaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales podrán postular a recursos disponibles para financiar la creación, ampliación u homologación de áreas protegidas privadas. Estas iniciativas deberán alinearse con el nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) bajo la Ley 21.600. La convocatoria estará abierta hasta el 10 de julio de 2026 a través de su plataforma digital.

Al respecto, Eugenio Rengifo, Director Ejecutivo de Fondo Naturaleza Chile —fondo ambiental socio de la iniciativa en Chile—, destaca: “Esta convocatoria representa una oportunidad histórica para movilizar recursos directos hacia las comunidades locales, permitiendo una conservación efectiva y con mirada de largo plazo de nuestros ecosistemas más críticos para la vida de la aves”.

La iniciativa en Chile dispondrá de recursos para proyectos con un periodo de ejecución de hasta 36 meses, otorgando montos hasta USD 107.000 para la creación de nuevas reservas, USD 60.000 para ampliaciones y USD 50.000 para procesos de homologación. El acompañamiento técnico será un pilar fundamental para asegurar la viabilidad de las áreas propuestas seleccionadas.

Diego Urrejola, Director Ejecutivo de Fundación Cosmos, enfatiza el valor estratégico de este respaldo: “Brindaremos formación y asesoría directa en el co-diseño de planes de gestión y sostenibilidad financiera para los territorios impulsados, asegurando que las áreas protegidas conserven ecosistemas prioritarios al mismo tiempo que se transforman en una oportunidad de desarrollo local”.

Las organizaciones interesadas deberán revisar las bases de la convocatoria y crearse una cuenta en la plataforma (https://fondonaturaleza.vform.io/process/9385/public) antes del 10 de julio de 2026. Además, podrán participar en un webinar informativo que se realizará el 16 de junio para conocer los detalles de la convocatoria.

La llegada de Conserva Aves a Chile consolida un hito clave para la protección de la biodiversidad a escala continental, conectando los esfuerzos locales con las rutas migratorias que recorren el hemisferio desde Alaska hasta Tierra del Fuego. El enfoque prioritario está puesto en los sitios donde las especies residentes amenazadas interactúan con las aves migratorias en declive.

Javiera Ferreyra, Directora de National Audubon Society en Chile, destaca la importancia de este esfuerzo hemisférico: “Las aves no conocen fronteras. Como una organización con más de 120 años de trayectoria en conservación, Audubon puso al servicio de esta iniciativa su ciencia de vanguardia y experiencia técnica para identificar y priorizar los sitios más importantes para la conservación de las aves en las rutas migratorias de las aves en el continente americano. Esta priorización adquiere especial relevancia en aquellos lugares donde coinciden aves migratorias con especies residentes endémicas y amenazadas, ya que su protección contribuye no solo a la conservación local, sino también al cumplimiento de metas continentales para la conservación de las aves en todo el hemisferio”. El análisis fue desarrollado por Audubon en estrecha colaboración con la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC), combinando información científica de escala hemisférica con conocimiento local.

La convocatoria invita especialmente a organizaciones comunitarias, comunidades rurales y comunidades indígenas, promoviendo una conservación inclusiva basada en el reconocimiento de saberes locales. “Como socios nacionales, contribuiremos con asesoría técnica y un proceso de fortalecimiento de capacidades dirigido a los socios locales, con el fin de apoyar la conservación de las aves y sus hábitats. Estamos convencidos de que poner herramientas y conocimientos a disposición de las comunidades es clave para promover una conservación efectiva y duradera, sustentada en la participación activa y la valoración de los territorios”, enfatiza Ivo Tejeda, Director Ejecutivo de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC).

Conserva Aves es una iniciativa hemisférica de conservación innovadora y de largo plazo, que busca proteger las aves amenazadas, endémicas y migratorias, junto a sus hábitats, a lo largo de América Latina. Es una alianza entre American Bird Conservancy (ABC), National Audubon Society, BirdLife International, Birds Canada y la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC).

En Chile, el proyecto se implementa mediante una alianza colaborativa entre Fondo Naturaleza Chile, Fundación Cosmos, la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile (ROC), con el apoyo de Audubon América Latina y el Caribe.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.