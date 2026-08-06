Convenio con Corporación La Matriz amplía espacios para la reinserción social juvenil en Valparaíso

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Un nuevo espacio para el cumplimiento de la sanción de Servicio en Beneficio de la Comunidad permitirá que jóvenes aporten a la emblemática labor patrimonial y comunitaria de La Matriz.

Un nuevo espacio para el cumplimiento de la sanción de Servicio en Beneficio de la Comunidad tendrán adolescentes y jóvenes en proceso de reinserción de la Región de Valparaíso, luego de la firma de un convenio de colaboración entre la Corporación La Matriz y el programa Servicio en Beneficio de la Comunidad del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, ejecutado por la Asociación Cristiana de Jóvenes.

La alianza permitirá que jóvenes cumplan esta sanción mediante labores de apoyo en uno de los espacios patrimoniales y comunitarios más emblemáticos de Valparaíso, fortaleciendo procesos de responsabilización, reparación del daño y vinculación positiva con la comunidad. La ceremonia de firma del convenio culminó con la celebración de la Santa Misa en la Iglesia La Matriz, como parte de una misma jornada que simbolizó el compromiso compartido con la reinserción social juvenil.

La directora regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Fernanda Alvarado, destacó el valor que tiene sumar nuevos espacios para el cumplimiento de esta sanción: “Estamos muy contentos de concretar este convenio de colaboración con la Corporación La Matriz, porque permitirá que jóvenes en proceso de reinserción cumplan la sanción de Servicio en Beneficio de la Comunidad en un espacio tan emblemático para Valparaíso. Estas alianzas permiten transformar una sanción en una oportunidad para aportar a la comunidad, fortalecer la responsabilidad y avanzar en los procesos de reinserción social”.

Por su parte, el seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso, Rafael González, valoró el impacto de esta alianza: “En ese sentido, estamos bien contentos por el desarrollo de este convenio que no solamente es beneficioso para la ciudad de Valparaíso, sino que también cumple con los objetivos de impulsar actividades de reinserción social para los jóvenes que forman parte de los programas que están al alero de nuestra cartera”.

Finalmente, el párroco de la parroquia El Salvador del Mundo, Víctor Godoy, destacó el beneficio mutuo: “El beneficio que va a traer esta alianza yo creo que es bidireccional. Por un lado, respecto de nosotros como comunidad, el sentirnos beneficiados por el servicio y el aporte que ellos van a darnos, especialmente a una comunidad con tanta trayectoria e importancia para Valparaíso como es La Matriz, no es menor”.

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