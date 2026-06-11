Convenio en Llay Llay permitirá monitorear al gato Colocolo con cámaras trampa

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Un acuerdo entre el municipio y el Comité Ambiental Comunal busca dar continuidad a la investigación y conservación del único felino endémico nacional en la Cuesta Las Chilcas.

El sector de la Cuesta Las Chilcas, ubicado en el kilómetro 74 de la Ruta 5 Norte en Llay Llay, es reconocido no solo por su belleza natural y sus grandes requerimientos para el deporte de escalada, sino también por ser un importante corredor ecológico. Este espacio permite la circulación de diversas especies nativas entre la Cordillera de la Costa y el Valle del Aconcagua, motivo por el cual distintas organizaciones medioambientales han iniciado estudios para su preservación.

Gracias al apoyo de la Unidad de Medio Ambiente del municipio y un proyecto financiado por el Gobierno Regional, se adquirieron cámaras trampa. Este esfuerzo, coordinado por el Comité Ambiental de Llay Llay y Felinos Cerro el Caqui, ha permitido obtener imágenes del Leopardus colocolo, el único felino endémico nacional que se encuentra en peligro de extinción, así como de otra fauna autóctona que habita o transita por este ecosistema.

La categoría de conservación de esta especie se debe a la fragmentación de su hábitat, causada en este caso específico por la plantación de frutales dentro de su corredor biológico y la Ruta 5 que cruza Las Chilcas, lo que ha generado una alta cantidad de atropellos.

La firma de un convenio entre el Municipio de Llay Llay y el Comité Ambiental Comunal busca dar continuidad a esta iniciativa de conservación y registro en la zona. “Esta firma de convenio nos permite adquirir 3 cámaras trampas más, para el monitoreo que tiene el gato colocolo, que habita, como les contaba antes, en la quebrada de Los Peumos en la Cuesta Las Chilcas, que es superimportante para la biodiversidad de lugar y para la comunidad también, para que podamos adquirir este tipo de conciencia mental que nos ayuda a proteger estos lugares y entender la importancia que tienen. Siempre están ahí, los conocemos de toda la vida, pero de pronto no sabemos los seres que habitan, todos estos animales que contribuyen a que el, el bosque esté acá, cómo se crean estos eslabones donde ambos se colaboran para convivir en este sector. Actualmente tenemos dos cámaras instaladas que gracias a Felinos del Cerro EL Caqui, que nos han ayudado a encontrar los lugares idóneos para instalar estas cámaras, pudimos ver que efectivamente el gato está en este lugar, vive aquí y hemos podido entender algo bien poquito de su comportamiento”, señaló Barbara Cataldo, tesorera del Comité Ambiental Comunal de Llay Llay.

Por su parte, el alcalde Edgardo González Arancibia destacó: “Estamos desarrollando un trabajo colaborativo con el objeto de poder ir recabando mayor información como una forma también de ir protegiendo, enseñando e incentivando una cultura de cuidado y protección en torno al gato colocolo por su valor en el ecosistema, por su valor en el conocimiento del desarrollo también de esta especie, además por estar en peligro de extinción y también por ser un, una especie de muy rica en términos de interés de estudio. Entonces, para nosotros es muy significativo poder acompañar esta iniciativa que desarrolla el Comité Ambiental, eh, y que también desarrollan otras organizaciones a nivel comunal, porque además encontramos aquí un punto rojo, un lugar de hábitat del gato colocolo y que sin duda, es un espacio de conocimiento, de aprendizaje muy relevante en el ecosistema nacional y también muy relevante también para la biodiversidad también del entorno”, sentenció la autoridad.

Los recursos para la adquisición e instalación de las cámaras trampa provienen del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), específicamente de la Etapa 5 de Excelencia Sobresaliente que actualmente desarrolla la Municipalidad. Esta inversión forma parte de las acciones comprometidas por el municipio para fortalecer la gestión ambiental local, la protección de los recursos naturales y el monitoreo de sectores de interés ambiental, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos establecidos en el proceso de certificación.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.