Coordinación aérea permite traslado de emergencia para trasplante renal en Viña del Mar
Un paciente aislado en la comuna de Cabildo debido a la emergencia climática fue rescatado por Carabineros para llegar a tiempo a su cirugía en el Hospital Gustavo Fricke.
Gracias a un trabajo coordinado entre los equipos de salud, el SAMU y Carabineros, fue posible concretar el traslado aéreo de un paciente de la comuna de Cabildo que debía llegar con urgencia al Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar para someterse a un trasplante renal.
El paciente se encontraba aislado en el sector rural de Pililén, debido al aumento del caudal del río Alicahue, situación que impedía su traslado por vía terrestre. Frente a esta emergencia, el equipo SAMU activó un operativo que permitió su rescate mediante un helicóptero aeropolicial, pasadas las 11:30 de hoy.
Un helicóptero de Carabineros despegó desde Cabildo con la doctora Teresa Desenzani y el paciente a bordo, arribando posteriormente al helipuerto del Hospital Gustavo Fricke, donde ambos fueron recibidos por el equipo de Coordinación de Procura y Trasplante para continuar con el proceso clínico. El paciente, quien debía llegar antes de las 14:00 horas, será intervenido pasadas las 20:00 horas de este lunes.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.