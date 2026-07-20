Coordinación aérea permite traslado de emergencia para trasplante renal en Viña del Mar

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Un paciente aislado en la comuna de Cabildo debido a la emergencia climática fue rescatado por Carabineros para llegar a tiempo a su cirugía en el Hospital Gustavo Fricke.

Gracias a un trabajo coordinado entre los equipos de salud, el SAMU y Carabineros, fue posible concretar el traslado aéreo de un paciente de la comuna de Cabildo que debía llegar con urgencia al Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar para someterse a un trasplante renal.

El paciente se encontraba aislado en el sector rural de Pililén, debido al aumento del caudal del río Alicahue, situación que impedía su traslado por vía terrestre. Frente a esta emergencia, el equipo SAMU activó un operativo que permitió su rescate mediante un helicóptero aeropolicial, pasadas las 11:30 de hoy.

Un helicóptero de Carabineros despegó desde Cabildo con la doctora Teresa Desenzani y el paciente a bordo, arribando posteriormente al helipuerto del Hospital Gustavo Fricke, donde ambos fueron recibidos por el equipo de Coordinación de Procura y Trasplante para continuar con el proceso clínico. El paciente, quien debía llegar antes de las 14:00 horas, será intervenido pasadas las 20:00 horas de este lunes.

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