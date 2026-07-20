20/07/2026
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Coordinación aérea permite traslado de emergencia para trasplante renal en Viña del Mar

Marcelo Andrade Saez

Un paciente aislado en la comuna de Cabildo debido a la emergencia climática fue rescatado por Carabineros para llegar a tiempo a su cirugía en el Hospital Gustavo Fricke.

Helicóptero de Carabineros aterrizando en el helipuerto del Hospital Gustavo Fricke.

Gracias a un trabajo coordinado entre los equipos de salud, el SAMU y Carabineros, fue posible concretar el traslado aéreo de un paciente de la comuna de Cabildo que debía llegar con urgencia al Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar para someterse a un trasplante renal.

Equipo médico y personal de Carabineros coordinando el descenso del paciente.

El paciente se encontraba aislado en el sector rural de Pililén, debido al aumento del caudal del río Alicahue, situación que impedía su traslado por vía terrestre. Frente a esta emergencia, el equipo SAMU activó un operativo que permitió su rescate mediante un helicóptero aeropolicial, pasadas las 11:30 de hoy.

Personal de salud y Carabineros en el helipuerto tras el arribo del paciente.

Un helicóptero de Carabineros despegó desde Cabildo con la doctora Teresa Desenzani y el paciente a bordo, arribando posteriormente al helipuerto del Hospital Gustavo Fricke, donde ambos fueron recibidos por el equipo de Coordinación de Procura y Trasplante para continuar con el proceso clínico. El paciente, quien debía llegar antes de las 14:00 horas, será intervenido pasadas las 20:00 horas de este lunes.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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