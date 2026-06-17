Corfo suma a Banco de Chile a su programa de financiamiento para startups

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La inclusión de la entidad bancaria amplía las opciones de crédito para emprendimientos y pymes innovadoras, sumando al ecosistema que ya ha movilizado más de $22 mil millones.

Corfo ha fortalecido su programa Cobertura Escala ProInversión con la incorporación de Banco de Chile como nuevo operador. Esta garantía estatal busca facilitar el acceso a financiamiento para startups, emprendimientos y pymes innovadoras, sumándose a las ofertas de BancoEstado y Banco Consorcio. La iniciativa se enmarca en una estrategia de colaboración público-privada para cerrar las brechas de acceso a financiamiento de empresas con modelos de negocio que a menudo quedan fuera del sistema bancario tradicional. Corfo cubre hasta el 80% del crédito, con un monto máximo de UF100.000, facilitando así el apoyo de la banca a estos proyectos.

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica, destacó la importancia de esta colaboración: “Para escalar, el financiamiento es muy relevante. Las empresas innovadoras pasan de una idea a crecer, pero en algún momento necesitan alcanzar un tamaño que les permita sostener su modelo de negocio, generar empleo y aportar al crecimiento económico. Por eso la incorporación de Banco de Chile como operador de nuestra Cobertura Escala Proinversión es una gran noticia para entregar apoyo e impulsar el emprendimiento y la innovación en todo el país”.

Desde su creación en 2023, la Cobertura Escala ProInversión ha beneficiado a 69 empresas hasta abril de 2026, el 83% de las cuales son MiPymes, a través de 120 operaciones de crédito. Esto ha movilizado más de $22.800 millones en financiamiento, respaldados por $18.253 millones en coberturas de Corfo, en seis regiones del país. Entre las empresas beneficiadas se encuentran Mudango, Pewman Innovation y Farmaloop.

Un valor agregado distintivo de la cobertura es que está dirigida a empresas que ya forman parte del portafolio de Corfo y han demostrado un desempeño positivo con alto potencial de crecimiento. El principal requisito es contar con una Carta de Recomendación emitida por Corfo, que verifica la trayectoria de la empresa dentro de los programas de apoyo a la innovación y emprendimiento, disminuyendo la incertidumbre para la banca y habilitando el crédito para estas firmas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.