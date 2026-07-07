Coronel Valverde revela inéditas confesiones sobre su cambio físico y su paso por la televisión

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El comediante recordó el insólito episodio que lo motivó a realizarse una cirugía bariátrica y se refirió a su interés por la moda y sus experiencias en la pantalla chica.

Los comediantes Héctor Romero y Marcelo “Coronel” Valverde, integrantes de “El Sentido del Humor”, fueron los invitados estelares en el podcast “Mari con Edu”, conducido por María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. Durante la conversación, Valverde protagonizó una de las confesiones más comentadas al recordar la época en que sufría de mayor sobrepeso.

El humorista relató una insólita situación que lo impulsó a someterse a una cirugía de bypass gástrico: “Era muy gordo y una vez se me perdió el celular. Pedí que me llamaran y me empezó a vibrar debajo de la guata”. Tras buscar el dispositivo, descubrió que “lo tenía en el pliegue entre el muslo y la guata. Yo me paré y no se salió nunca, o sea, estaba ahí bajo presión”, aseguró.

En otro ámbito, Valverde abordó su interés por la estética y la ropa, señalando que tras su baja de peso comenzó a explorar con prendas que antes no utilizaba. “Me gusta vestirme en general. Una cosa es usar ropa de mujer y otra cosa es vestirme de mujer”, explicó, añadiendo que incluso ha intercambiado vestuario con María Luisa Godoy. Asimismo, ante la consulta sobre si ha incursionado con hombres, el comediante fue enfático: “Lo he intentado, pero no resultó. He intentado que me guste, he visto contenido, pero no me pasa nada”.

Finalmente, los integrantes de “El Sentido del Humor” reflexionaron sobre su paso por el programa “El Desestrece”. Sobre la relación con las autoridades del canal, revelaron las dificultades para aprobar sus rutinas: “Había que ir a explicarlas al cuarto piso”, comentaron, detallando que incluso debían enviar a miembros de su equipo a cantar las letras de sus canciones a capela para obtener la autorización necesaria.

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