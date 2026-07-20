21/07/2026
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EmergenciasRegión de Valparaíso

Crecida de quebradas deja sectores aislados e inundaciones en Pullally

Marcelo Andrade Saez

El intenso sistema frontal provocó el desborde de cauces en la comuna de Papudo, dejando a gran parte de la localidad de Pullally aislada y con diversas viviendas afectadas.

Maquinaria municipal trabajando en el despeje de la quebrada de Bueyes en Pullally.

El intenso sistema frontal que afecta a la zona provocó la crecida de la quebrada de Bueyes en la localidad de Pullally, situación que mantiene interrumpida la conectividad del sector y ha dejado aislada a cerca de la mitad de esa localidad. La emergencia se concentra en el cruce de la quebrada, donde el aumento del caudal impide el tránsito seguro de vehículos y personas. Ante este escenario, equipos municipales trabajan en terreno para facilitar el escurrimiento del agua a la altura de la avenida principal, con el objetivo de acelerar el descenso del nivel y recuperar la conectividad lo antes posible.

Vista de la inundación en el sector de Pullally tras el desborde de canales.

A esta situación se suman inundaciones registradas en el acceso principal a Pullally, las que afectaron a diversas viviendas debido al desborde de algunos canales. Paralelamente, en el sector de El Tome también se registran cortes de caminos producto de la crecida de la quebrada que atraviesa esa localidad, complicando el desplazamiento de vecinos y los trabajos de respuesta.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, supervisa en terreno las labores de emergencia.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, señaló que los equipos municipales permanecen desplegados desde el inicio de la emergencia, priorizando la seguridad de las familias y el restablecimiento de las rutas afectadas. “Hoy nuestra principal preocupación es resguardar la seguridad de nuestros vecinos. La crecida de las quebradas ha generado situaciones complejas, especialmente en Pullally, donde una parte importante de la localidad permanece aislada, y también en El Tome, donde existen caminos interrumpidos. Hemos desplegado todos nuestros equipos de emergencia para trabajar en terreno, monitorear permanentemente la situación y recuperar la conectividad tan pronto las condiciones lo permitan”, afirmó.

La jefa comunal agregó que el municipio mantiene un monitoreo permanente de las quebradas, canales y puntos críticos de la comuna, en coordinación con los organismos de emergencia, evaluando de manera constante la evolución del evento meteorológico y respondiendo a los requerimientos de las familias afectadas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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