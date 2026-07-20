Crecida de quebradas deja sectores aislados e inundaciones en Pullally

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El intenso sistema frontal provocó el desborde de cauces en la comuna de Papudo, dejando a gran parte de la localidad de Pullally aislada y con diversas viviendas afectadas.

El intenso sistema frontal que afecta a la zona provocó la crecida de la quebrada de Bueyes en la localidad de Pullally, situación que mantiene interrumpida la conectividad del sector y ha dejado aislada a cerca de la mitad de esa localidad. La emergencia se concentra en el cruce de la quebrada, donde el aumento del caudal impide el tránsito seguro de vehículos y personas. Ante este escenario, equipos municipales trabajan en terreno para facilitar el escurrimiento del agua a la altura de la avenida principal, con el objetivo de acelerar el descenso del nivel y recuperar la conectividad lo antes posible.

A esta situación se suman inundaciones registradas en el acceso principal a Pullally, las que afectaron a diversas viviendas debido al desborde de algunos canales. Paralelamente, en el sector de El Tome también se registran cortes de caminos producto de la crecida de la quebrada que atraviesa esa localidad, complicando el desplazamiento de vecinos y los trabajos de respuesta.

La alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, señaló que los equipos municipales permanecen desplegados desde el inicio de la emergencia, priorizando la seguridad de las familias y el restablecimiento de las rutas afectadas. “Hoy nuestra principal preocupación es resguardar la seguridad de nuestros vecinos. La crecida de las quebradas ha generado situaciones complejas, especialmente en Pullally, donde una parte importante de la localidad permanece aislada, y también en El Tome, donde existen caminos interrumpidos. Hemos desplegado todos nuestros equipos de emergencia para trabajar en terreno, monitorear permanentemente la situación y recuperar la conectividad tan pronto las condiciones lo permitan”, afirmó.

La jefa comunal agregó que el municipio mantiene un monitoreo permanente de las quebradas, canales y puntos críticos de la comuna, en coordinación con los organismos de emergencia, evaluando de manera constante la evolución del evento meteorológico y respondiendo a los requerimientos de las familias afectadas.

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