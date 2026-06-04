Créditos sociales de la Tía Rica se reactivan en Quilpué

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La Dirección General del Crédito Prendario (DICREP) vuelve a operar en la comuna, facilitando el acceso a préstamos para los habitantes de la provincia de Marga Marga.

Desde el 1 de junio, los residentes de la provincia de Marga Marga pueden acceder nuevamente a los créditos sociales que ofrece la Dirección General del Crédito Prendario (DICREP), conocida popularmente como la Tía Rica. Las oficinas en Quilpué, ubicadas en Freire 1284, han reactivado sus operaciones para otorgar préstamos mediante el empeño de prendas.

El anuncio fue realizado por el Director General (s) de la DICREP, Omar Fernández, quien destacó la colaboración de diversas entidades para lograr este objetivo. “Estamos muy contentos de poder recibir a nuestros usuarios y darles una mano en el momento en que más lo necesitan, y agradecidos de todos quienes lo hicieron posible: los funcionarios de la unidad, las asociaciones gremiales, el subsecretario del trabajo, la alcaldesa que cooperó mucho, lo que nos llena de alegría”, afirmó Fernández.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, valoró la permanencia de la sucursal de la Tía Rica en la comuna, subrayando la importancia de esta gestión para las familias locales y de toda la provincia. “Estamos muy contentos de que la Tía Rica se quede en Quilpué. Esto responde a gestiones que impulsamos porque entendemos la importancia de mantener servicios públicos accesibles para nuestros vecinos y vecinas, especialmente en momentos complejos donde muchas familias requieren alternativas de apoyo”, expresó la jefa comunal.

Por su parte, la SEREMI del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Carolina Sangüesa, hizo un llamado a los habitantes de la provincia de Marga Marga a visitar las oficinas. “Acercarse a las oficinas de la DICREP en Quilpué, donde sus funcionarios están esperándolos para ayudarlos con sus dudas, a gestionar sus créditos prendarios, o a participar de los remates”, indicó Sangüesa.

El Delegado Presidencial Provincial, Gonzalo Azancot, enfatizó el valor del servicio que presta la Tía Rica desde 1920. “El servicio que prestan, el sentido de colaboración y solidaridad que la Tía Rica representa desde 1920, y la calidad humana de sus funcionarios, por lo que invito a todos a acercarse a sus oficinas”, señaló Azancot.

La reactivación ha tenido un impacto positivo inmediato. Usuarias como Hilda, quien viajó desde Viña del Mar, expresaron su satisfacción. “Para mi esta noticia es excelente, primero porque hay facilidad para estacionarse lo que puede sonar poco, pero es muy relevante. La atención además es excelente, todos nos tratan muy muy bien, es rápido, y además también es seguro, así que estoy muy contenta”, comentó.

Sara, residente de Quilpué, también destacó la conveniencia. “Esta noticia me parece estupenda, porque es mucho más cómodo, yo tenía que trasladarme a Valparaíso para empeñar, con los costos y complicaciones que implica, y ahora me queda más cerca y con una atención que siempre ha sido muy buena, así que estoy muy contenta”, dijo.

Las oficinas de la Tía Rica en Freire 1284 atienden de lunes a viernes, entre las 09:00 y las 14:00 horas, para quienes deseen solicitar un crédito prendario.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.