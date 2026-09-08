CRUV y Puerto Valparaíso impulsan talleres gratuitos de kayak en el muelle Barón

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La iniciativa interuniversitaria ofrece 12 talleres gratuitos de kayak para fomentar el cuidado del océano, la colaboración local y la salud integral.

Con el objetivo de integrar a la comunidad universitaria con su patrimonio oceánico y promover hábitos de vida saludable, se realizó en el muelle Barón el lanzamiento oficial del proyecto “Mar de Oportunidades: Fortaleciendo el bienestar e identidad cultural oceánica en la comunidad de Valparaíso”.

A través del Consejo de Rectores de Valparaíso (CRUV), con su Comisión Vida Sana, y el financiamiento de la quinta versión de los Fondos Concursables de Puerto Valparaíso, estudiantes de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), la Universidad Técnica Federico Santa María (USM) y la Universidad de Valparaíso (UV), además de vecinos de la comuna, podrán participar en un ciclo de 12 talleres e itinerarios gratuitos de kayak de mar.

El presidente del CRUV y rector de la Universidad de Playa Ancha, Carlos González Morales, relevó que los fondos de la Empresa Portuaria Valparaíso “nos permiten desplegarnos con una acción deportiva y de reconocimiento de nuestro borde costero. Estos fondos nos permiten contar con profesores y ayudantes para una iniciativa que, inicialmente, involucra a 180 estudiantes, quienes primero aprenderán la técnica y el deporte, para después hacer las travesías. Este es el segundo año que desarrollamos la actividad. Lo importante es el trabajo colaborativo entre las cuatro universidades y los vecinos del territorio, ya que la convocatoria es abierta para todos”.

Por su parte, el gerente de Comunicaciones y Vinculación de Empresa Portuaria Valparaíso, Ian Ashcroft Proust, señaló que “el objetivo es ver cómo los alumnos interactúan de mejor manera con el mar a través de una actividad deportiva como el kayak, y cómo aprecian la ciudad de Valparaíso desde el mar. Esto para nosotros fue esencial a la hora de escoger este proyecto en los Fondos Concursables de 2026″.

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