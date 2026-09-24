Cuecas para Chiquis llega a Libroalegre con música, juego y tradición porteña

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La Biblioteca Libroalegre de Cerro Alegre invita a una jornada familiar para descubrir la cueca porteña a través del juego, el humor y la música en vivo.

Este sábado 26 de septiembre a las 18:00 horas, la Biblioteca Libroalegre de Cerro Alegre recibirá a “Cuecas Para Chiquis”, una propuesta musical que invita a niñas, niños y sus familias a acercarse a la cueca desde una perspectiva lúdica y cercana. La presentación nace a partir de un disco de cueca porteña de reciente creación, cuyas canciones abordan temáticas donde la ternura, la sinceridad y el humor de las infancias se encuentran con uno de los ritmos más reconocibles de nuestra música popular.

Detrás de la propuesta está Beatriz Urtubia, quien encontró parte de su inspiración en las tradicionales ruedas de cueca del bar Liberty de Valparaíso. Allí descubrió una cueca distinta a aquella que habitualmente se presenta en contextos más formales: una expresión cotidiana y viva, construida entre cantores, instrumentistas y bailarines. “Me percaté de que la cueca que vive entre cantores, instrumentistas y bailarines, con ‘ropa de calle’, es principalmente un juego: poético, musical y danzarín, con reglas y mucha destreza de por medio”, cuenta Beatriz.

Desde esa experiencia surgió la inquietud por crear música que permitiera a los más pequeños disfrutar y conocer esta tradición, con la proyección de desarrollar también material pedagógico y experiencias de mediación que acerquen el juego de la cueca a las escuelas. La propuesta busca reunir a distintas generaciones a través de composiciones que dialogan con la tradición de la cueca porteña e incorporan nuevos temas y miradas, interpretadas por músicos vinculados al género. “Traigan sus pañuelos, que muy probablemente se les quitará la vergüenza, si es que la traen”, invita Beatriz.

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