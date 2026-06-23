Cursos Cortos de Duoc UC Valparaíso invitan a vivir una carrera antes de elegirla

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La iniciativa gratuita y abierta a toda la comunidad permitirá conocer distintas áreas del conocimiento a través de talleres prácticos, laboratorios y experiencias guiadas por docentes.

¿Cómo saber si una carrera realmente es para mí? Esa es una de las preguntas que busca responder una nueva versión de los Cursos Cortos de Duoc UC Sede Valparaíso, iniciativa gratuita y abierta a toda la comunidad que cada año convoca a cientos de personas interesadas en explorar sus intereses, descubrir nuevas áreas de conocimiento y conocer de cerca diferentes alternativas de formación técnico-profesional.

Entre junio y septiembre, las distintas escuelas de la sede abrirán sus talleres, laboratorios y espacios de aprendizaje para que estudiantes de enseñanza media, jóvenes, trabajadores y público general puedan experimentar de manera práctica cómo se desarrollan diversas disciplinas y conocer las oportunidades que ofrecen para su desarrollo académico y laboral.

La programación comenzará con actividades de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales, donde los asistentes podrán acercarse a especialidades como Mecánica Automotriz, Maquinaria y Vehículos Pesados, Minería, Electricidad y Automatización Industrial, Mantenimiento Industrial, área Agrícola y Técnico Veterinario y Pecuario.

Durante las jornadas, los participantes tendrán la oportunidad de trabajar con equipamiento utilizado en la industria, conocer proyectos desarrollados por estudiantes y docentes, además de vivir experiencias diseñadas especialmente para comprender el ejercicio real de cada especialidad.

Posteriormente, se incorporarán cursos de las escuelas de Salud y Bienestar, Construcción, Informática y Telecomunicaciones, Administración y Negocios, Turismo y Hospitalidad, y Gastronomía, ampliando la oferta para quienes buscan explorar nuevos intereses, fortalecer habilidades o conocer alternativas de formación antes de tomar decisiones sobre su futuro.

Huidobro, Subdirectora de Admisión, Comunicación y Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso, destacó que “los Cursos Cortos son una invitación a descubrir intereses, desarrollar nuevas habilidades y vivir una experiencia real en los espacios donde se forman los futuros profesionales y técnicos que requiere el país”.

“Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con la formación de talentos y la vinculación con la comunidad, acercando experiencias educativas que permiten transformar la curiosidad en una oportunidad de futuro”, concluyó la Subdirectora.

Todos los cursos son completamente gratuitos y están abiertos a cualquier persona interesada, independiente de su edad o experiencia previa. Las inscripciones para los cursos de la Escuela de Ingeniería y Recursos Naturales ya se encuentran disponibles en www.tuprimerpaso.duoc.cl/valparaiso.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al WhatsApp +56 9 8522 9872.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.