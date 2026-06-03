03/06/2026
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Da Mafalda consolida su oferta cultural y gastronómica en el Cerro Concepción de Valparaíso

Marcelo Andrade Saez

El espacio ubicado en el Museo del Inmigrante apuesta por una programación permanente que mezcla gastronomía, música en vivo y patrimonio en el corazón del circuito turístico porteño.

Interior del restaurant Da Mafalda, mostrando a comensales y un músico tocando la guitarra en un ambiente acogedor con un gran candelabro y estanterías de libros.

Con una propuesta que mezcla gastronomía, patrimonio y programación artística permanente, Da Mafalda continúa consolidándose como uno de los nuevos espacios culturales y gastronómicos de Valparaíso. El emporio culinario y social busca transformar la experiencia del Museo del Inmigrante en un punto de encuentro entre cocina, música y la vibrante vida cultural porteña.

El ciclo cultural de Da Mafalda inició con una Noche Brasileña, que contó con la presentación del músico Alfred Newman. Esta actividad dio el puntapié inicial a una cartelera que se extenderá durante el año con diversas presentaciones musicales, talleres y experiencias abiertas a toda la comunidad.

La programación continuará este sábado 6 de junio con una “Noche Porteña” protagonizada por la agrupación Cebollan Tropic. Esta propuesta musical, inspirada en sonidos latinoamericanos y tradicionales del puerto, reunirá gastronomía, música en vivo y patrimonio en el corazón del Cerro Concepción.

Músico tocando la guitarra en el escenario de Da Mafalda, con una estantería de libros de fondo.

A esto se suma el lanzamiento de un nuevo ciclo de tango para principiantes, impulsado por Da Mafalda en colaboración con El Reinazo Práctica de Tango Valparaíso. El taller, dirigido por el profesor Ricardo Aho, tendrá una duración de tres meses, con clases semanales cada martes a las 19:00 horas. Está dirigido a personas sin experiencia previa y busca recuperar el espíritu bohemio y comunitario históricamente ligado a la vida cultural porteña.

La iniciativa ofrece modalidades de inscripción mensual, trimestral y clases individuales, con cupos limitados, con el objetivo de ampliar el acceso ciudadano a actividades culturales y formativas vinculadas al tango y la danza.

“Queremos que Da Mafalda sea un lugar donde las personas puedan encontrarse en torno a los sabores, conversar, disfrutar de la música y conectar con la historia del puerto desde una experiencia cercana y cotidiana”, señala la chef y una de las fundadoras del proyecto, Daniela Fadda.

Ubicado en el corazón del Museo del Inmigrante y del circuito patrimonial Destino Valparaíso, Da Mafalda nace inspirado en la historia familiar de Daniela Fadda, descendiente de inmigrantes de Cerdeña que llegaron a Valparaíso a principios del siglo XX.

Más allá de un restaurante tradicional, el espacio se define como un emporio culinario y social que rescata recetas familiares, productos artesanales y sabores ligados a la memoria migrante de la ciudad, integrando además actividades culturales y encuentros comunitarios.

“Da Mafalda nace desde nuestras raíces familiares, pero también desde la idea de que el patrimonio debe estar vivo y formar parte de la experiencia diaria de quienes habitan y visitan Valparaíso”, agrega Daniela Fadda.

La propuesta se inserta en el proceso de revitalización patrimonial impulsado por Destino Valparaíso en el histórico edificio del ex Colegio Alemán del Cerro Concepción, un espacio que hoy alberga diversas iniciativas culturales, gastronómicas y turísticas vinculadas a la memoria inmigrante del puerto. Con esta programación, Da Mafalda busca seguir posicionándose como un lugar donde conviven cultura, gastronomía y patrimonio, fortaleciendo la oferta cultural de uno de los sectores más emblemáticos de Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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