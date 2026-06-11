“Dale Play” celebró su capítulo 100 con alto rating y exitosos resultados

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El programa de concursos musicales de Mega, conducido por María José Quintanilla, se consolida como líder en su horario, atrayendo a millones de espectadores con su propuesta de música y entretención.

El programa de concursos musicales “Dale Play” conmemoró ayer su episodio número 100 al aire, reafirmando su liderazgo en el horario de los game shows de la televisión abierta.

Bajo la conducción de María José Quintanilla, el espacio se ha posicionado como una de las propuestas de entretención más exitosas de las tardes, gracias a su combinación de música, emoción y la participación de concursantes de diversas regiones del país.

El impacto del programa se ve reflejado en sus sólidas cifras de audiencia. De acuerdo con datos oficiales de Kantar Ibope, durante sus primeros 100 capítulos, emitidos entre el 12 de enero y el 10 de junio de 2026, “Dale Play” lideró con un promedio de “468.919 personas por minuto” entre los cuatro canales de televisión abierta. En el mismo período, su alcance total de audiencia alcanzó los “9.752.109 personas”. En comparación, en el mismo horario, CHV promedió “346.336 personas por minuto”, TVN obtuvo un promedio de “330.063 personas por minuto”, y Canal 13 registró “323.347 personas por minuto”.

A lo largo de estos 100 episodios, cientos de participantes han visitado el estudio para demostrar sus conocimientos musicales y competir por atractivos premios, compartiendo escenario con invitados especiales y artistas que han animado las distintas dinámicas del programa. Este hito subraya la fuerte conexión que el espacio ha forjado con el público, consolidándose como un panorama vespertino habitual que acompaña diariamente a miles de personas con música, emoción y entretención.

“Dale Play” se transmite de lunes a viernes, después de “El Jardín de Olivia”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.