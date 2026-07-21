Damián Bodenhöfer se convierte en el “toy boy” de Coca Guazzini en nueva mininovela del 13
El actor protagoniza “Mira de quién te burlaste”, la nueva apuesta vertical de Canal 13, donde comparte una intensa relación con el personaje de Coca Guazzini.
Damián Bodenhöfer se prepara para un nuevo desafío actoral como protagonista masculino de “Mira de quién te burlaste”, la mininovela que debutará este martes 28 de julio en todas las plataformas digitales de Canal 13. En esta producción, el actor interpreta a “Eric Fernández”, un hombre que se ve involucrado en una trama de venganza, secretos y pasiones.
Sobre su rol, el actor destaca la complejidad de su personaje: “Tiene varias capas y espero que eso se pueda transmitir, porque he grabado escenas con un ‘Eric’ implacable, frío y con mucha seguridad, otras donde pierde el control y está desesperado u otras donde se deja llevar por la pasión que siente por las mujeres”.
Uno de los puntos más llamativos de la historia es el vínculo amoroso que su personaje mantiene con “Bianca del Pino”, la dueña de la viña interpretada por Coca Guazzini. Al respecto, Bodenhöfer confiesa que trabajar con la actriz ha sido una experiencia especial: “Cuando nos vimos le dije ‘piensa que soy Tomás Barcelona’”, recordó en alusión al icónico rol que tuvo su padre, Bastián Bodenhöfer, junto a Guazzini en la recordada teleserie “Tic tac”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.