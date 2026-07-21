Damián Bodenhöfer se convierte en el “toy boy” de Coca Guazzini en nueva mininovela del 13

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El actor protagoniza “Mira de quién te burlaste”, la nueva apuesta vertical de Canal 13, donde comparte una intensa relación con el personaje de Coca Guazzini.

Damián Bodenhöfer se prepara para un nuevo desafío actoral como protagonista masculino de “Mira de quién te burlaste”, la mininovela que debutará este martes 28 de julio en todas las plataformas digitales de Canal 13. En esta producción, el actor interpreta a “Eric Fernández”, un hombre que se ve involucrado en una trama de venganza, secretos y pasiones.

Sobre su rol, el actor destaca la complejidad de su personaje: “Tiene varias capas y espero que eso se pueda transmitir, porque he grabado escenas con un ‘Eric’ implacable, frío y con mucha seguridad, otras donde pierde el control y está desesperado u otras donde se deja llevar por la pasión que siente por las mujeres”.

Uno de los puntos más llamativos de la historia es el vínculo amoroso que su personaje mantiene con “Bianca del Pino”, la dueña de la viña interpretada por Coca Guazzini. Al respecto, Bodenhöfer confiesa que trabajar con la actriz ha sido una experiencia especial: “Cuando nos vimos le dije ‘piensa que soy Tomás Barcelona’”, recordó en alusión al icónico rol que tuvo su padre, Bastián Bodenhöfer, junto a Guazzini en la recordada teleserie “Tic tac”.

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