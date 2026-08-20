20/08/2026
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Daniel Devita y Adrián Barilari presentan Pesadillas, una potente fusión de rap y metal

Marcelo Andrade Saez

El rapero Daniel Devita y el emblemático vocalista de Rata Blanca, Adrián Barilari, se unen en una colaboración que reflexiona sobre la incertidumbre del mundo contemporáneo.

Daniel Devita y Adrián Barilari posan juntos en estudio de grabación.

La música vuelve a demostrar que no conoce fronteras estilísticas con “Pesadillas”, la nueva colaboración entre el rapero y cantante Daniel Devita y Adrián Barilari, emblemático vocalista de Rata Blanca. La canción combina la fuerza del rap y el metal para construir una mirada crítica sobre un mundo marcado por los conflictos bélicos, el avance tecnológico y la creciente incertidumbre que define nuestra época.

Imagen promocional del single Pesadillas con Daniel Devita y Adrián Barilari.

Lejos de recurrir a los miedos tradicionales, “Pesadillas” traslada el concepto del terror hacia la realidad actual. La obra propone una reflexión sobre las guerras que continúan expandiéndose, el poder de las grandes corporaciones tecnológicas, el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada al ámbito militar y la distancia cada vez mayor entre quienes toman las decisiones y las personas que conviven con sus consecuencias.

Portada oficial del single Pesadillas de Daniel Devita y Adrián Barilari.

La interpretación de Adrián Barilari aporta la potencia y el sello característico de una de las voces más reconocidas del rock y el metal en español, mientras que Daniel Devita mantiene su estilo narrativo. El apartado musical cuenta con Gustavo Arroyo en guitarras, Nico Mariscal en bajo y Martín de Pas en batería, consolidando una base instrumental que potencia el carácter épico de la canción. “Pesadillas ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales”, señalan los artistas sobre este lanzamiento que también destaca por su videoclip oficial, producido con el respaldo de la comunidad de seguidores de Devita.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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