Daniel Fuenzalida y Carla Jara debutan como dupla en la conducción de la Fiesta de la Longaniza de Chillán

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La tradicional celebración de Chillán llegará por primera vez a la televisión abierta este sábado 22 de agosto a través de las pantallas de TVN.

La Fiesta de la Longaniza de Chillán vivirá un hito histórico al ser transmitida por primera vez en televisión abierta para todo el país. El evento, que se llevará a cabo entre el 21 y el 23 de agosto, contará con la conducción de Daniel Fuenzalida y Carla Jara, mientras que el periodista Simón Oliveros estará a cargo de mostrar todos los detalles desde el backstage.

Para Daniel Fuenzalida, este desafío representa una oportunidad especial. “Si bien es cierto, yo no hago muchos festivales, pero el canal me lo pidió y yo estoy muy feliz de hacerlo, porque en términos de festivales acepto cosas puntuales. Y este festival me interesa muchísimo, por la tradición que significa, porque lo encuentro muy chileno”, señala el animador.

Por su parte, Carla Jara reconoce que, aunque cuenta con experiencia previa en eventos masivos, esta instancia tiene un significado distinto. “Si bien no es el primer festival que conduzco porque he hecho muchos festivales a lo largo de Chile, en el norte, en los Andes, en Chile Chico etc., sí es el primero que va a ser televisado y por las pantallas de TVN”, explica. Sobre el trabajo junto a Fuenzalida, añade: “Creo que la buena onda que tenemos, el fiato que tenemos, el cariño también que nos tenemos nos va a ayudar a que esto salga muy bonito, que podamos ser nosotros”.

Simón Oliveros, quien recorrerá los entretelones de la fiesta, destaca la relevancia del evento para la región. “Ahora en el Backstage me tiene super contento ya que le estamos dando en TVN la relevancia que la fiesta amerita. Además la parrilla está súper buena así que esperamos pasarlo muy bien y tras las bambalinas poder enterarnos de todo los entretelones de la jornada”, afirma.

La transmisión especial de TVN comenzará el sábado 22 de agosto a las 21:45 horas, presentando una parrilla que incluye artistas como Fabiana Cantilo, Kudai, Adrián, Deborah y los Dados Negros y Claudio Narea.

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