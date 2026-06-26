Daniel Muñoz presentará la película “Mil pedazos” de forma gratuita en el Teatro Municipal Pompeya de Villa Alemana

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La aclamada producción nacional inspirada en el ermitaño de la Cuesta de las Chilcas se exhibirá con entrada liberada y contará con un conversatorio junto al destacado actor chileno.

Tras su exitoso paso por el prestigioso Festival de Málaga y su reciente estreno en las salas de cine de todo el país, la nueva película del director Sergio Castro-San Martín, “Mil pedazos”, se presentará de forma totalmente gratuita en la comuna de Villa Alemana. La cinta reúne en pantalla a un elenco estelar encabezado por Daniel Muñoz, Paola Giannini y la joven actriz Emilia Rodríguez, cuya interpretación ha cosechado excelentes comentarios por parte de la crítica y sus compañeros de reparto.

La cita cinematográfica está programada para el martes 30 de junio a las 19:00 horas en el Teatro Municipal Pompeya. El evento contará con la participación especial del actor Daniel Muñoz, quien tras la proyección de la película liderará un conversatorio íntimo para compartir impresiones y dialogar con el público asistente. El ingreso a la sala se realizará estrictamente por orden de llegada hasta completar la capacidad del recinto.

Esta iniciativa cultural forma parte del Plan de Gestión del Centro Cultural Quilpué Audiovisual, el cual es financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Asimismo, la actividad cuenta con la estrecha colaboración de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana y EFE Trenes Valparaíso.

Inspirada libremente en los relatos populares del ermitaño de la “Cuesta de las Chilcas”, “Mil pedazos” narra la historia de Miguel (55), Isabel (45) y Emilia (9), quienes emprenden un viaje de vacaciones junto a su perra Eve. Un repentino accidente en medio del desierto deja gravemente herida a la madre. En su intento por salvar a Emilia, Miguel inicia una travesía personal junto a su hija para encontrar respuestas. Tres meses más tarde, Isabel despierta de un coma y comienza una búsqueda intuitiva y profundamente amorosa para reconstruir los fragmentos de su familia.

Recientemente, el largometraje tuvo una exitosa presentación a tablero vuelto en Quilpué, oportunidad en la que su director, Sergio Castro-San Martín, valoró la profunda conexión lograda con la audiencia: “Estamos súper sorprendidos de la convocatoria que tuvo la película en el Teatro Municipal de Quilpué, fue una sala repleta con más de 400 personas, con comentarios muy reflexivos de la cinta. Nos alegra estar recorriendo Chile con la película, sobre todo, de lo que está generando en las personas, con instancias de reflexión, de comentarios, de conversaciones sobre la familia, que tienen que ver con Chile, con la política y con la cultura”.

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