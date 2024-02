Daniela Ramírez adelantó los detalles con que regresa a las nocturnas del 13.

La actriz habló de su comentado nuevo look: “Esta imagen era absolutamente necesaria”.

Daniela Ramírez se apronta para volver a las pantallas de Canal 13, en donde ha sido parte de exitosos proyectos, como “Secretos en el jardín” y “Los 80”, por ejemplo. Y ahora, en específico desde marzo, se lucirá como la gran protagonista femenina de “Secretos de familia”, la nueva teleserie nocturna de la señal de Inés Matte Urrejola.

Ahí interpretará a “Elena Valdés”, una talentosa pediatra que vive en Madrid y que hace 15 años salió de Chile cargando profundos traumas de su infancia y adolescencia, prometiéndose nunca más retornar. Sin embargo, luego de un llamado de su hermana “Sara” (Florencia Berner), que le ruega desesperadamente regresar al país, “Elena” decide viajar de vuelta a Chile y a su natal Pirque… aunque ya es muy tarde. A su llegada, su hermana está desaparecida y más tarde es encontrada muerta: supuestamente se suicidó. Pero luego descubrirá que fue asesinada.

“Elena” empieza, así, una búsqueda por llegar a la verdad tras la muerte de su querida “Sara”, en donde irá descubriendo las turbiedades y grandes secretos que oculta su familia, liderada por su abuelo “Octavio Cruchaga” (Francisco Reyes) y los tres hijos de éste: “Raquel” (Mariana Loyola), “Alfonso” (Nicolás Saavedra) y “Gerardo” (Álvaro Gómez), quienes están a cargo de una exitosa clínica de fertilidad.

En este proceso, “Elena” conocerá a “Martín Fernández” (Álvaro Rudolphy), que sufre porque hace 7 años perdió a su mujer en el parto de su hija “Jacinta” (Aurora Espinoza) y culpa de negligencia a “Octavio Cruchaga”, con el cual lleva un litigio judicial y una animadversión que hará que los sentimientos que empieza a sentir por la nieta de este hombre le compliquen la vida y este naciente amor no sea nada de fácil. Todo esto se acrecentará cuando el hermano de “Martín”, “Nicolás” (Pedro Fontaine), sea el primer gran sospechoso de la muerte de “Sara”, es decir, de la amada hermana de “Elena”.

Respecto a su personaje, la actriz adelanta que “‘Elena’ es una mujer moderna, independiente, impetuosa, valiente y resuelta en muchos aspectos laborales. Es doctora y lleva muchos años viviendo afuera, lo que habla de su independencia. Tiene una relación muy tirante con su madre (Mariana Loyola) y con su familia, porque hay muchas cosas que no ha resuelto en su vida, y siente una deuda afectiva con su hermana ‘Sara’, no ha estado cerca y se ha perdido parte importante de su vida. Entonces, cuando la ve frágil, decide volver a Chile y la encuentra muerta, lo que va a cambiar toda su historia y la de los que la rodean. Ahí descubrirá que ella es el motor de su vida y que no va a ser sencillo superar esto si no sabe lo que pasó realmente con ‘Sara’, por lo que empieza esta búsqueda de la verdad, la misma en donde se revelarán muchos secretos de su familia”.

Acerca del gran rol protagónico que tendrá en “Secretos de familia”, Ramírez confiesa que “es un personaje súper demandante y creo que es el trabajo más desafiante que he hecho, por la cantidad de escenas que tiene, porque lleva la historia y porque se relaciona con todos los grupos de la trama. Ha sido muy exigente hacerlo, porque es una historia dura y oscura, lo que requiere cierto carácter y un tono que hay que lograr. Pero me pone contenta, el grupo humano es muy bonito, con muchos no había trabajado nunca y ha sido maravilloso tener la fuerza para grabar todo lo que le pasa a ‘Elena’”.

Una de las características que ha llamado la atención desde ya de este papel es su look, con el cual se puede ver por estos días a la actriz en los teaser que están rotando de “Secretos de familia”. Sobre esto, la intérprete señala que “yo ya me había cortado el pelo en pandemia, quería sacarme los personajes anteriores y las extensiones y toda esa cosa nice. Y cuando me ofrecieron este personaje, que además había vivido afuera y con influencia europea, me sugirieron cortar un poco el pelo, con un toque romántico, pero yo llegué con el pelo muy corto, con chasquilla recta, y fue una decisión un poco mía. Tuve que convencer al equipo de que era necesario que fuera así el personaje, ya que eso me ayudaba a verme distinta y sacarme el resto de los personajes que he hecho en teleseries. Hay referentes como ‘Amélie’ y cosas así, pero esto para mí es más moderno, es distinto, y la melena está de moda, creo yo”.

Dentro de ese contexto, Daniela destaca que “me gusta ver a otra persona en ‘Elena’, esconderme. ‘Elena’ se sale del arco de personajes que he hecho yo, no es como los personajes nice, tiene mucho más carácter, es más concreta, seria y ruda. Pero además de ser seca y dura, es muy simpática y cariñosa cuando quiere, y es una de las contenedoras de la teleserie. Esa contradicción entre lo que es en el espacio público, donde se le ve solitaria, y su calidez en lo privado, me parece interesante. Asimismo, es una mujer que se nota que viene de una clase social más acomodada y le gusta la moda y la estética. Por eso el look me ayudó mucho a encontrar a ‘Elena’… en resumen, esta imagen era absolutamente necesaria”.