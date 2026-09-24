De la panadería a la feria: el 13 lanza vertiginoso spot de Vértigo extremo

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Sergio Lagos y Pamela Díaz protagonizan el primer adelanto del nuevo programa, donde los famosos deberán dejar atrás sus comodidades para enfrentar jornadas laborales reales.

Panaderos, feriantes y trabajadores de distintos rubros serán parte del particular universo de “Vértigo extremo”, el clásico de la televisión chilena que retorna a la pantalla. El proyecto, que será conducido por Sergio Lagos y Pamela Díaz, comenzó a dar luces de su propuesta mediante el lanzamiento de un spot promocional que muestra la desafiante competencia a la que se someterán los participantes.

La pieza audiovisual recorre cuatro locaciones: una panadería, una feria, un bar y un restaurante. Estos escenarios buscan mostrar, con humor y situaciones cotidianas, que los famosos deberán enfrentarse a una jornada de trabajo real. Los participantes deberán trabajar durante 24 horas en diferentes rubros, enfrentando las exigencias y rutinas propias de cada oficio.

Sobre este nuevo desafío, Pamela Díaz comentó: “Me gustan las cosas distintas en mi vida y creo que necesitaba algo así. Además, Sergio es seco, así que ya nos estamos entendiendo. Y me acomoda que me deja ser, que eso es lo principal para mí”. La animadora añadió que la grabación del spot fue una muestra de la química que han logrado: “Nos reímos mucho, y creo que esto es una pequeña muestra de lo que la gente verá en el programa. Mucho trabajo y jornadas extremas, así lo vivimos”.

Por su parte, Sergio Lagos destacó la oportunidad de trabajar con “La Fiera”: “Encontrarme con ella ha sido extraordinario. O sea, nos conocemos ya hace tiempo, pero no habíamos animado juntos. Y creo que es súper bueno lo que está ocurriendo, porque ella es fantástica, admirable, divertida y, sobre todo, tiene mucho que decir siempre”. Respecto al programa, el animador concluyó: “Como siempre, es un desafío volver a iniciar un proyecto. Siempre hay vértigo, tal como lo indica el nombre del show, pero también hay ganas y expectativas de que comience”.

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