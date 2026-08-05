De Viña del Mar a Milán: El emotivo reencuentro musical entre Osvaldo Supino y Lita Pezo

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El italiano Osvaldo Supino y la peruana Lita Pezo, quienes se conocieron en el Festival de Viña del Mar, volvieron a compartir escenario ante 10.000 personas en el Latin Milan Festival.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar fue el punto de partida de una historia artística que años después volvió a unir a dos exponentes de la música internacional: el italiano Osvaldo Supino y la peruana Lita Pezo. Ambos artistas, que representaron a sus respectivos países en el certamen chileno, se reencontraron recientemente en el Latin Milan Festival, en Milán, donde Supino participó como invitado especial del concierto de Pezo.

Durante la velada, que congregó a más de 10.000 personas, los músicos interpretaron “Te Quiero”, el clásico de Nino Bravo. Sobre esta colaboración, Supino destacó: “Lita es una artista increíble y una persona maravillosa. Compartimos un escenario muy importante en Chile y cuando me llamó para ser invitado en su concierto acepté inmediatamente. Volver a compartir música juntos fue realmente especial”.

Para el artista italiano, su paso por el escenario de la Quinta Vergara sigue siendo un hito fundamental. A pesar de haber sufrido una fractura de fémur días antes de su presentación en Viña, Supino decidió continuar con su actuación, cantando desde una silla de ruedas. “Viña del Mar fue una de las emociones más bonitas de mi carrera hasta ahora. Es un festival que tiene algo único, un escenario que representa muchísimo para la música latina. Vivir esa experiencia en Chile, sentir el cariño del público en un momento tan difícil, fue algo que nunca voy a olvidar”, señaló. Ante la posibilidad de regresar al certamen viñamarino, el cantante fue tajante: “¿Si volvería al Festival? Inmediatamente”.

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