Definen nuevas medidas en COGRID comunal para prevenir accidentes y habilitar pista en Av. España

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La alcaldesa Macarena Ripamonti lideró la instancia para coordinar acciones ante el desprendimiento de tierra en la vía, priorizando la seguridad de los usuarios y la pronta habilitación del transporte público.

Ante el desprendimiento de tierra y roca que afecta a la Avenida España, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, convocó a un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) comunal para coordinar las capacidades municipales frente a la emergencia. En la reunión participaron diversos departamentos del municipio, junto a representantes de la Armada de Chile, Carabineros, EFE Valparaíso, la Seremi de Transportes y Chilquinta.

La jefa comunal destacó el despliegue de la Dirección de Operaciones y Servicios, que desde el pasado sábado ha logrado retirar más de 70 camionadas de material, equivalentes a cerca de 700 metros cúbicos. Al respecto, la autoridad señaló: “Lo más importante es cuidar la vida y seguridad de las personas”.

Sobre las soluciones definitivas, Ripamonti informó que se trabaja en un proyecto de ingeniería junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. “Mañana va a venir el ministro, van a levantar un proyecto a nivel de ingeniería para ponerle fin a este riesgo inminente no solo para los peatones y vehículos, sino también para el transporte del tren”, afirmó.

Adicionalmente, se evalúa junto al Ministerio de Obras Públicas la instalación de barreras de mayor capacidad de contención ante la llegada de nuevas precipitaciones. En cuanto a la movilidad, la alcaldesa indicó: “Estamos evaluando con la seremi de Transportes, y como municipio poniéndonos a disposición, los cambios en el sentido del tránsito y las orientaciones por donde va a pasar el transporte público para mejorar los tiempos de traslado y disminuir los tacos que se están formando”.

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