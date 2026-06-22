Delegación Presidencial de Marga Marga remite antecedentes a Fiscalía por graves irregularidades en programa hídrico

Cargando... Cargando...

El delegado Gonzalo Azancot se reunió con el fiscal regional (S) Elizardo Tapia para entregar los antecedentes tras el término anticipado del contrato con la empresa proveedora.

El Delegado Presidencial Provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot Rebolledo, sostuvo una reunión con el Fiscal Regional (S) y Fiscal Jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia Pinilla, para abordar las irregularidades constatadas luego del proceso de fiscalización y término anticipado del contrato con la empresa Sociedad Constructora y Transportes M y M Limitada, debido a graves incumplimientos en la prestación del servicio en el marco del programa de escasez hídrica.

Luego de la instancia, el delegado Azancot hizo entrega de todos los antecedentes recabados por la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga que serán materia de investigación.

Al respecto, la autoridad provincial indicó que “los antecedentes que presentamos son contundentes y ante la gravedad de ellos, es la fiscalía quien debe analizarlos en su mérito”. Asimismo, recalcó que “es necesaria una investigación profunda, caiga quien caiga, ya que no solo estamos hablando de una empresa que entregó -sin los debidos procesos de fiscalización y sostenidamente en el tiempo-, agua que no cumplía las condiciones sanitarias para el consumo humano. Al mismo tiempo, existiría un uso indebido de los recursos públicos y una falta a la fe pública al distribuir agua sin ninguna certificación como si fuera potable”.

Funcionarios de la Delegación Provincial han realizado procesos de seguimiento y fiscalización a los nuevos proveedores desde el día de su puesta en operación.

Al respecto, el delegado Azancot afirmó que “estamos desplegados con nuestros equipos para verificar que las rutas se cumplan y que todos los vecinos de Olmué y Limache -que son beneficiarios del programa-, reciban agua potable. El énfasis de la Delegación está puesto no solo en distribuir agua, sino que esta sea apta para el consumo humano. Es lo mínimo que los vecinos merecen y es algo por lo cual todas las autoridades debemos velar”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.