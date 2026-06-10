Deuda del CAE: Experto explica qué hacer si la TGR cobró dinero de tu cuenta

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Un abogado especialista detalla los derechos y mecanismos de reclamo para quienes han sido afectados por embargos en sus cuentas corrientes debido a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Varios deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) denunciaron en redes sociales el embargo de sus cuentas corrientes. Se trató de personas que no habían regularizado sus situaciones ante la Tesorería General de la República (TGR) y que vieron descuentos, retenciones y cobros efectuados por el ente fiscal, generando dudas sobre el alcance de estas medidas y las alternativas disponibles para los afectados.

Aunque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció conversaciones con la TGR para revisar casos de personas con ingresos mensuales inferiores a $3,5 millones al momento de los cobros, buscando alternativas distintas a los embargos, persisten interrogantes sobre la legalidad de estas medidas y las herramientas jurídicas disponibles para que los afectados defiendan sus derechos e impugnen los cobros.

Ante este escenario, Belisario Prats, abogado y académico de la Universidad del Alba, y jurista que ha representado a varios afectados por causas similares sobre deudas estudiantiles, explicó que, en primera instancia, “lo que hoy está en discusión no es la existencia de la deuda, sino el mecanismo utilizado para su cobro”.

El profesional añadió que “nuestra legislación establece reglas especiales respecto de la inembargabilidad de las remuneraciones y también contempla facultades de la Tesorería para perseguir determinadas obligaciones fiscales. Por eso, si efectivamente se embargaron fondos provenientes de sueldos o ingresos que cuentan con protección legal, corresponde analizar caso a caso si la actuación se ajustó plenamente a derecho y si existen vías de reclamación para los afectados”.

La Tesorería General de la República (TGR) posee facultades legales para realizar procesos de cobranza administrativa y judicial respecto de obligaciones cuyo cobro le ha sido encomendado por ley, incluyendo algunas deudas asociadas al CAE. Sin embargo, estas facultades no son ilimitadas.

La legislación chilena establece que las remuneraciones, pensiones y otros ingresos destinados a la subsistencia del deudor gozan, en principio, de protección frente a embargos, salvo excepciones contempladas por la ley. “Asimismo, existen reglas especiales que permiten perseguir bienes y fondos para el pago de obligaciones tributarias y otras acreencias fiscales. Por ello, cuando un embargo afecta cuentas bancarias que contienen recursos provenientes de sueldos u otros ingresos protegidos, corresponde analizar el origen de los fondos, la naturaleza de la deuda y el procedimiento utilizado, ya que la procedencia de la medida dependerá de las circunstancias específicas de cada caso y de los límites que el ordenamiento jurídico impone a las facultades de cobro del Estado”, detalló el especialista.

¿Se puede reclamar?

Según el abogado, el primer paso es recopilar toda la información disponible sobre el movimiento registrado en la cuenta bancaria. Para ello, recomienda revisar la cartola bancaria, solicitar antecedentes a la institución financiera y verificar eventuales notificaciones emitidas por organismos públicos.

Prats sostiene que, una vez identificada la causa del cobro, es posible evaluar la procedencia de acciones administrativas o judiciales cuando existan antecedentes que justifiquen una revisión.

“Con los antecedentes en la mano, analizar. Si considera que se afectaron recursos protegidos por la ley, como remuneraciones o fondos destinados a su subsistencia, puede presentar reclamaciones ante la propia Tesorería y evaluar acciones judiciales para solicitar el alzamiento del embargo o la restitución de los montos retenidos. Es importante recordar que cada caso tiene particularidades, por lo que resulta aconsejable buscar asesoría jurídica especializada antes de adoptar una estrategia de defensa”, contó el académico de la Universidad del Alba. Asimismo, enfatizó la importancia de actuar con rapidez, especialmente cuando existen plazos para presentar observaciones o reclamaciones.

Regularizar para evitar nuevos cobros

Junto con revisar la situación específica de cada deudor, el especialista plantea que quienes mantienen obligaciones pendientes vinculadas al CAE deberían informarse sobre las alternativas de regularización disponibles. “Lo más recomendable es conocer el estado actual de la deuda y evaluar oportunamente las opciones existentes para evitar que el problema escale o genere nuevas acciones de cobro en el futuro”, concluyó.

En un contexto donde las dudas sobre el cobro de deudas estudiantiles siguen creciendo, los expertos coinciden en que la información y la asesoría oportuna son herramientas fundamentales para proteger los derechos de los deudores y enfrentar adecuadamente cualquier procedimiento de cobro que pueda afectar sus finanzas personales.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.