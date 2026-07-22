Día Mundial del Cerebro: Hasta el 90% de algunos ACV podrían prevenirse

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Especialistas advierten que el control de factores de riesgo y la adopción de estilos de vida saludables son claves para reducir la incidencia de patologías neurológicas.

En Chile, ocurre un accidente cerebrovascular (ACV) cada 15 minutos, mientras que el párkinson afecta a cerca de 40 mil personas y más de 200 mil viven con demencia, cifras que tienden a aumentar con el envejecimiento de la población. Sin embargo, la evidencia científica indica que muchas de estas condiciones son evitables: hasta el 45% de las demencias y el 90% de algunos ACV podrían prevenirse mediante el control de factores de riesgo y hábitos saludables.

“La data muestra que una parte importante del riesgo de demencia y accidentes cerebrovasculares depende de factores modificables como la hipertensión, la diabetes, la pérdida auditiva no tratada, el tabaquismo, la inactividad física, la obesidad y el aislamiento social. Esto no significa que todos los casos sean evitables, pero sí que una proporción relevante puede prevenirse, retrasarse o reducirse con diagnóstico precoz y acceso oportuno a una atención de calidad”, explica el Dr. Rodrigo Guerrero, neurólogo de Clínica Santa María.

Ante la aparición de síntomas como la desviación de la cara, debilidad en un brazo o dificultad para hablar, los especialistas enfatizan que se trata de una emergencia médica. “Si a alguien se le tuerce la cara, se le duerme un brazo o de repente no le salen las palabras, se trata de una emergencia: hay que llamar a una ambulancia de inmediato, no acostarse a esperar que se pase. Esa espera puede costar vidas”, señala el Dr. Andrés de la Cerda, jefe de Neurología de Clínica Dávila.

La salud cardiovascular juega un rol determinante en la protección cerebral. El Dr. Alberto Barría, jefe de Cardiología de Clínica Dávila Vespucio, destaca que las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares comparten factores de riesgo comunes, como la ateromatosis. Por su parte, la nutricionista Lilian Contreras, de Clínica Ciudad del Mar, recomienda seguir un patrón de alimentación mediterránea, priorizando frutas, verduras, cereales integrales, grasas saludables como el aceite de oliva y el aporte de omega 3 presente en el pescado azul.

Finalmente, el ejercicio físico se posiciona como un aliado fundamental. El Dr. Carlos Clares, coordinador de kinesiología y medicina del deporte de Clínica Biobío, sostiene que “se ha demostrado que produce un aumento del flujo sanguíneo y estimula la liberación de factores que favorecen el desarrollo cerebral, activando las neuronas y sus conexiones. Esto mejora, por ejemplo, el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo”.

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