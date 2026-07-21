Día Mundial del Perro: la ciencia confirma que convivir con ellos mejora la salud física y emocional

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En el marco de esta conmemoración, especialistas destacan cómo la interacción con canes reduce el estrés y fomenta hábitos saludables, subrayando la importancia de la tenencia responsable.

Cada 21 de julio se conmemora el Día Mundial del Perro, una fecha que invita no solo a celebrar a uno de los animales de compañía más presentes en los hogares chilenos, sino también a reflexionar sobre el compromiso que implica su cuidado. En las últimas décadas, la ciencia ha demostrado que la convivencia entre personas y perros va mucho más allá del afecto: fortalece la salud física, contribuye al bienestar emocional y genera beneficios mutuos tanto para los humanos como para los propios animales.

Diversas investigaciones internacionales han evidenciado que interactuar con un perro puede favorecer la liberación de oxitocina —conocida como la “hormona del vínculo”— y reducir los niveles de cortisol, relacionado con el estrés. Además, convivir con un perro fomenta hábitos saludables, como realizar actividad física diaria, mantener rutinas y fortalecer las relaciones sociales, especialmente en niños, adultos mayores y personas que viven solas.

Para Carlos Calvo, sicólogo y académico de la Universidad del Alba, este conocimiento ha permitido cambiar la forma en que entendemos la relación entre las personas y sus mascotas. “Hoy sabemos que el perro dejó hace mucho tiempo de ser simplemente un animal de compañía. La evidencia científica demuestra que establece vínculos afectivos profundos con las personas y que esa relación tiene efectos medibles sobre la salud, disminuyendo el estrés y favoreciendo el bienestar emocional”, señala el experto.

Por su parte, Cecilia Echeverría, decana de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la misma casa de estudios, advierte que estos beneficios solo son posibles cuando existe una tenencia responsable. “Un perro necesita alimentación adecuada, controles veterinarios periódicos, vacunación, desparasitación, ejercicio diario, estimulación y tiempo de calidad con su familia. No basta con darle techo y comida; también requiere interacción, cuidados y compromiso durante toda su vida”, puntualiza.

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