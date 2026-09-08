Día Mundial para la Prevención del Suicidio: más del 80% de las muertes en Chile corresponde a hombres

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Una investigación de la Universidad Santo Tomás analiza la relación entre la masculinidad hegemónica, la depresión y las barreras que enfrentan los hombres al buscar ayuda profesional.

Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una fecha que busca generar conciencia, reducir el estigma y reforzar una idea fundamental: el suicidio se puede prevenir. El llamado adquiere especial relevancia ante las cifras internacionales, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que más de 720 mil personas mueren anualmente por esta causa, siendo además la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.

En Chile, aunque las mujeres presentan una mayor prevalencia de depresión e ideación suicida, la mortalidad exhibe una tendencia opuesta: más del 80% de quienes mueren por suicidio son hombres. Entre 2010 y 2019 se registraron 15.290 fallecimientos masculinos frente a 2.398 femeninos, una proporción cercana a cuatro hombres por cada mujer.

Para comprender esta paradoja, el doctor Francisco Aguayo, académico e investigador del Centro CIELO de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad Santo Tomás, desarrolla el estudio “Procesos de suicidio y depresión en hombres chilenos: estudio de las narrativas sobre la masculinidad hegemónica, barreras y búsqueda de ayuda en salud mental”. La investigación, financiada por ANID mediante un proyecto Fondecyt de Postdoctorado, busca analizar cómo los hombres chilenos construyen y explican sus experiencias de crisis de salud mental.

“Es una paradoja que se encuentra en todo el mundo. Sabemos que la salud mental de las mujeres está más precarizada, pero existe un porcentaje importante de hombres que también presenta problemas. En Chile, cerca de uno de cada diez hombres tiene cada año síntomas moderados o severos de depresión, muchas veces en silencio, sin contárselo a nadie y sin identificar adecuadamente su malestar”, explica Aguayo.

El especialista advierte que los mandatos culturales asociados a la masculinidad tradicional, que exigen mostrarse fuerte y emocionalmente invulnerable, dificultan la detección. “El llamado a los hombres que están atravesando una crisis es a atreverse a contar lo que les ocurre y pedir ayuda. Cuando eso sucede, se activan procesos preventivos que permiten salir adelante con mayor rapidez. Necesitamos más educación, pero también canales de acompañamiento y atención en salud mental”, concluye.

En Chile, las personas que atraviesan una crisis de salud mental asociada al suicidio pueden comunicarse gratuitamente al *4141, línea del Ministerio de Salud disponible las 24 horas, todos los días de la semana.

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