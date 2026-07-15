15/07/2026
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Diego Ruiz regresa a las teleseries con un novedoso formato en Canal 13

Marcelo Andrade Saez

El actor vuelve al género tras casi una década de ausencia, integrándose a la nueva apuesta digital de Canal 13, “Mira de quién te burlaste”.

Elenco de la nueva teleserie vertical Mira de quién te burlaste en una viña.

El próximo martes 21 de julio debuta en las plataformas digitales de Canal 13 la nueva teleserie vertical titulada “Mira de quién te burlaste”. La historia sigue a “Silvana Mardones” (María José Illanes), una taxista que, tras sufrir acoso escolar hace 15 años, decide infiltrarse en la viña donde trabaja su antiguo agresor, “Eric Fernández” (Damián Bodenhöfer), para ejecutar una fría venganza.

El actor Diego Ruiz en el set de grabación.

En este proyecto, el actor Diego Ruiz retoma el género de las teleseries tras casi 10 años desde su última participación en “La colombiana”. Ruiz interpreta a “Eliseo Castro”, el mejor amigo de la protagonista y dueño del taxi que ella conduce, un personaje que, según adelanta el actor, “es un hombre bueno, un taxista… pero que ha tenido una vida complicada. No me puedo explayar tanto, por más que me encantaría, porque sería contar cosas de la historia y es mejor que las vean después. Sí puedo decir que ‘Eliseo’ tiene muchos vuelcos”.

Elenco de la teleserie Mira de quién te burlaste junto a un vehículo.

Sobre su incorporación a este formato de mininovelas, que cuenta con capítulos de uno o dos minutos, Ruiz comenta: “Es como que nos convertimos en una especie de atletas de las emociones, pasando de una en otra rápidamente para contar historias de corta duración, todo lo cual es muy desafiante”. El actor también destacó su retorno a la señal: “Es la sensación de volver a la casa de la infancia… con gente que conozco, que quiero mucho y con la que hemos trabajado harto”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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