Diez mujeres de Placilla de Peñuelas se capacitan en operación de grúa horquilla

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La iniciativa, desarrollada mediante OTEC Emprende+, permitió que vecinas del sector adquirieran herramientas teóricas y prácticas para operar este tipo de maquinaria y prepararse para la obtención de la licencia de conducir clase D.

Como parte de sus acciones de responsabilidad social con las comunidades donde desarrolla sus actividades, Agunsa, a través del Organismo Técnico de Capacitación Emprende+ (OTEC Emprende+), realizó un curso de Grúa Horquilla dirigido a 10 mujeres de Placilla de Peñuelas, iniciativa que fue canalizada mediante la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) Valparaíso, en su rol de articulación entre empresas y comunidad.

La capacitación contempló clases teóricas y prácticas orientadas a que las participantes adquirieran conocimientos para operar grúas horquillas de manera eficiente y segura, de acuerdo con la normativa legal vigente y las condiciones del entorno. El curso también entregó los conocimientos teórico-técnicos necesarios para enfrentar el examen asociado a la licencia de conducir clase D, ampliando las posibilidades de inserción laboral de las beneficiarias.

Susana Cabrera, jefa de Capacitación de Agunsa, destacó el compromiso de la empresa con las comunidades donde está presente. “Nosotros como empresa y el grupo hace rato estamos tratando de aportar un granito de arena en temas de capacitación a la comunidad. Y trabajando en el plan del buen vecino, donde efectivamente en las localidades donde nos encontramos situados, hay espacios para generar este tipo de actividades”, señaló.

Desde OMIL Valparaíso valoraron esta experiencia como un ejemplo de cómo las empresas pueden contribuir concretamente al desarrollo de las comunidades. Bárbara Farías, ejecutiva de Atención a Empresas de OMIL Valparaíso, hizo un llamado a otras empresas de la comuna a sumarse a este tipo de iniciativas: “Dejamos la invitación a todas las empresas de la comuna en general que quieran hacer uso de su porcentaje de capacitación, el uso de su franquicia tributaria, en beneficio de la comunidad, que se puedan acercar a OMIL y de esta manera nosotros podemos articular que las capacitaciones que ustedes tengan disponibles lleguen efectivamente a las personas acá de la comuna, ofreciendo capacitación y empleabilidad a estas personas beneficiarias”.

La experiencia también fue valorada por las participantes. Viviana Castillo, beneficiaria del curso, destacó que “Valparaíso es una zona de mujeres aguerridas, así que necesitamos estas oportunidades para poder demostrar también que somos tan capaces como los hombres”. En tanto, Viviana Gutiérrez señaló que decidió participar porque “siento que la mujer tiene que involucrarse en lo que hacen los hombres y pienso que igual las mujeres podemos manejar una máquina”.

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