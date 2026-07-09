Dirección de Educación Pública presenta a nuevo director ejecutivo suplente del SLEP Valparaíso
La nueva autoridad, Miguel Solís Olivera, asume el desafío de fortalecer la gestión administrativa y mejorar los aprendizajes en los establecimientos del territorio.
Un equipo de la Dirección de Educación Pública (DEP), encabezado por su director nacional (s) Pedro Larraín, junto al seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, visitó el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Valparaíso para oficializar la llegada de Miguel Solís Olivera como nuevo director ejecutivo suplente. La designación fue realizada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, con el objetivo de asegurar la continuidad del servicio educativo y abordar las necesidades críticas del sistema.
Durante la jornada, las autoridades sostuvieron reuniones protocolares con el delegado presidencial regional, Manuel Millones, y encuentros de trabajo con directivos y funcionarios del SLEP. Pedro Larraín destacó la importancia de la colaboración para superar las dificultades heredadas: “Quiero hacer un llamado a todos los actores de Valparaíso, a los dirigentes, directivos, profesores y profesoras, asistentes de la educación, representantes de apoderados y estudiantes, comité a directivo, a todos los actores involucrados en la educación pública: tenemos que trabajar para poder avanzar. Hay dificultades heredadas de tiempos anteriores y que hoy están repercutiendo en este Servicio Local. Es necesario mejorar muchos aspectos, trabajar por mejorar las matrículas, la asistencia a clases, los procesos pedagógicos, necesitamos volver a ser atractivos para las familias y esa labor es con ustedes”.
Por su parte, el nuevo director ejecutivo suplente, Miguel Solís, quien cuenta con una amplia trayectoria en gestión y liderazgo escolar en la región, enfatizó que su gestión se centrará en “avanzar y mejorar los procesos educativos para que los estudiantes puedan mejorar sus aprendizajes y también poner foco en las problemáticas administrativas que son necesarias enfrentar, de tal forma que podamos mejorar y resolver aquellos elementos que complejizan los procesos en cada uno de los establecimientos”. El seremi Juan Carlos Klenner reafirmó el compromiso gubernamental, subrayando que este nombramiento busca brindar mayores oportunidades a los estudiantes de Valparaíso y Juan Fernández.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.