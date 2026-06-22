Dirección Provincial de Educación y RedQ proyectan trabajo colaborativo para fortalecer los aprendizajes en Quillota

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La reunión protocolar permitió definir líneas de acción conjuntas en ámbitos como el mejoramiento de los aprendizajes, el desarrollo profesional docente y el acompañamiento a las comunidades educativas.

Con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto en beneficio de la educación pública del territorio, el nuevo jefe provincial de Educación de Quillota-Petorca, Gonzalo Vicencio Vergara, sostuvo una reunión protocolar con el director de la Red de Educación Pública de Quillota (RedQ), Marco Berenguela, y parte del equipo técnico del Departamento de Educación Municipal de Quillota. El encuentro permitió abordar los principales desafíos que enfrenta la educación en la provincia y proyectar líneas de trabajo colaborativo orientadas a la mejora continua de los aprendizajes y al fortalecimiento de las comunidades educativas.

Durante la reunión, ambas instituciones coincieron en la importancia de mantener una coordinación permanente y profundizar las acciones conjuntas que se han desarrollado durante los últimos años, especialmente en materias relacionadas con el acompañamiento técnico-pedagógico, el desarrollo profesional de los equipos educativos y el intercambio de experiencias exitosas entre establecimientos.

Petorca, Gonzalo Vicencio Vergara, destacó el carácter positivo del encuentro y la voluntad compartida de seguir avanzando en el fortalecimiento de la educación pública. “Hoy tuvimos una reunión muy fructífera entre el equipo del Departamento de Educación Municipal de Quillota y la Dirección Provincial de Educación, donde abordamos los desafíos que vienen para la educación pública. Pusimos especial énfasis en nuestro programa Chile Aprende y Avanza, que busca fortalecer la lectura comprensiva en segundo básico y el desarrollo de las cuatro operatorias matemáticas básicas en cuarto básico. Este trabajo requiere no solo un enfoque técnico, sino también el compromiso de cada comunidad educativa, y en esa línea logramos establecer acuerdos que apuntan a la mejora continua de los aprendizajes de nuestros estudiantes”, señaló.

La autoridad provincial agregó que existe la disposición de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto con la comuna. “Nuestra Dirección Provincial ha mantenido históricamente un trabajo cercano con las comunidades educativas y la idea es seguir profundizando ese acompañamiento, tanto a través del trabajo en redes como del apoyo directo a los establecimientos. Tenemos toda la voluntad de seguir contribuyendo al fortalecimiento de los aprendizajes y al desarrollo de las comunidades educativas del territorio”, afirmó.

Por su parte, el director de la RedQ, Marco Berenguela, valoró la instancia de encuentro y destacó las proyecciones de trabajo que se definieron junto a la nueva autoridad provincial. “Fue una reunión muy importante porque nos permitió conocer la visión y proyección del nuevo jefe provincial y, al mismo tiempo, mostrar el trabajo que estamos desarrollando desde el Departamento de Educación Municipal. Coincidimos en la necesidad de seguir profundizando acciones relacionadas con el aprendizaje de nuestros niños, niñas y estudiantes, además de avanzar en programas y proyectos que nos permitan continuar mejorando nuestros procesos educativos”, indicó.

El director de la RedQ subrayó además la relevancia del trabajo articulado entre ambas instituciones. “Lo más importante es seguir trabajando colaborativamente. La Dirección Provincial tiene objetivos muy claros en torno al fortalecimiento de los aprendizajes, el desarrollo profesional y el trabajo en red entre las comunas. Esa articulación permite visualizar buenas prácticas, compartir experiencias e instalar procesos de mejora en nuestras escuelas y colegios. Por eso creemos que fue una reunión muy positiva y que los desafíos planteados por la Dirección Provincial son también los desafíos que compartimos como sistema educativo comunal”, expresó.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.