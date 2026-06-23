Director de Gendarmería fortalece rondas inspectivas en cárceles de la Región de Valparaíso

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Las fiscalizaciones preventivas forman parte del Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026 y buscan reforzar la seguridad en los recintos penitenciarios durante el invierno.

Con el objetivo de fortalecer el control de las cárceles y prevenir hechos que puedan vulnerar la seguridad de los recintos, el Director Regional de Gendarmería, Coronel Pablo Torres Herrera, ha incrementado las visitas inspectivas a las unidades penales del subsistema cerrado. Esta medida se complementa con el aumento de los procedimientos de registro y allanamientos implementados este año bajo el Plan de Acción Institucional Violencia Carcelaria 2026.

La última ronda de inspección fue realizada este lunes, oportunidad en la que el coronel Torres recorrió las unidades penales de Casablanca y San Antonio. En ambos establecimientos, en compañía de los jefes de los recintos y el Jefe Operativo Regional (s), mayor Pablo Gracia Duarte, supervisó los puestos de vigilancia, dependencias habitadas por la población penal y los espacios laborales del personal.

Al respecto, el director regional expresó que “Estas rondas permiten prevenir y detectar cualquier situación anómala que pueda provocar una vulneración a la seguridad de los penales. También permite efectuar acciones correctivas en cuanto a los controles de seguridad. En este tiempo de invierno se intensifican los procedimientos de rondas preventivas tanto a nivel regional como de las unidades penales”.

Respecto a la fiscalización efectuada en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Antonio, la cual se extendió por cerca de dos horas culminando pasadas las 21:00 horas, el coronel Torres sostuvo que: “Se encontraba funcionando con todo su personal, funcionando en un régimen interno nocturno normal. Todo el personal debidamente apostado en su puesto de servicio, portando debidamente los elementos de seguridad, y haciendo un uso eficiente en este caso de las medidas de seguridad, los medios tecnológicos y operativos para la función”.

Por otra parte, debido a las condiciones climáticas del sector donde se ubica el Complejo Penitenciario de Valparaíso, durante los meses de invierno se intensifica el Plan Neblina. Esta iniciativa implica la puesta en marcha de un sistema de rondas complementarias a la seguridad tecnológica y la vigilancia por parte del personal de guardia.

Cabe destacar que la principal unidad penal de la región cuenta actualmente con un nuevo sistema de tecnovigilancia que dispone de más de 800 cámaras de seguridad, sumado a un sistema de seguridad aérea diseñado para impedir el ingreso de drones al perímetro del recinto.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.