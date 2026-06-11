Director nacional de Junaeb supervisa Escuelas Saludables en la Región de Valparaíso

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La iniciativa promueve la vida activa y sana en establecimientos educacionales, beneficiando a más de mil estudiantes con una inversión superior a los $75 millones.

El director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Fernando Peña, visitó la Región de Valparaíso para supervisar la ejecución del Programa Escuelas Saludables Para el Aprendizaje (ESPA). En su recorrido, participó en una jornada en la Escuela España, ubicada en el Cerro Monjas de la comuna de Valparaíso.

Las Escuelas Saludables buscan fomentar la vida activa y hábitos saludables en establecimientos educacionales públicos y subvencionados, mediante actividades físicas, deportivas, recreativas, de convivencia escolar, alimentación saludable y cuidado del medioambiente. Este programa se desarrolla durante la jornada escolar y en los recreos, aportando al bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.

Este 2026, la Región de Valparaíso cuenta con cuatro proyectos ESPA distribuidos en las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana. Estos proyectos cubren a un total de 1.061 estudiantes y representan una inversión de $75.840.000.

Durante su visita a la Escuela España, Fernando Peña, junto al director regional (s) de la institución, Pablo Zelada; el director ejecutivo (s) del SLEP Valparaíso, Claudio Sepúlveda; y los diputados Hotuiti Teao y Andrés Celis, participaron en una muestra de actividades recreativas y saludables. La jornada incluyó un taller de zumba con cerca de 150 estudiantes, una exhibición de juegos y circuitos motrices, y un taller de cocina saludable guiado por una nutricionista.

Al respecto, Fernando Peña valoró el trabajo de los equipos docentes y funcionarios que impulsan esta iniciativa y detalló que “estamos en la Escuela España de Valparaíso conociendo de cerca el Programa Escuelas Saludables para el Aprendizaje, una iniciativa de Junaeb que incluye talleres, actividades al aire libre y alimentación saludable. Felicito a la directora, a los profesores, a los asistentes y a las manipuladoras, porque esto es fruto de su vocación y su trabajo”.

Por su parte, el director ejecutivo (s) del SLEP Valparaíso, Claudio Sepúlveda, se dirigió a los estudiantes: “lo que están haciendo hoy es muy importante, jugar, hacer actividad física, comer bien, tomar agua. Hay que cuidar el cuerpo y la mente, porque aprender y cuidarse van de la mano”. Y añadió: “Cuéntenles a sus familias lo que están viviendo acá, porque la sana convivencia, el apoyo entre compañeros y evitar el conflicto también son parte del aprendizaje. Somos una escuela privilegiada a nivel regional por tener este programa, así que aprovéchenlo. Y un fuerte aplauso a todos los que hicieron posible este día”.

Además, las autoridades verificaron la entrega del servicio de alimentación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y reafirmaron el compromiso de Junaeb de asegurar una alimentación de calidad para la comunidad escolar de la región.

En el marco de la misma visita, la máxima autoridad de Junaeb se reunió con los funcionarios en la Dirección Regional, ubicada en Viña del Mar, donde recorrió las distintas áreas de trabajo y resaltó la labor del equipo en la entrega de prestaciones a miles de estudiantes beneficiarios de la zona.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.