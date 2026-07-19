20/07/2026
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Dirigentes sociales de Cabildo se capacitan en innovación y gestión de proyectos comunitarios

Marcelo Andrade Saez

Representantes de diversas organizaciones comunitarias finalizaron con éxito un programa de formación en innovación social, comunicación estratégica y herramientas digitales.

Dirigentes sociales de Cabildo sostienen sus certificados tras finalizar la capacitación en la Escuela Abierta.

Representantes de diversas organizaciones comunitarias de la comuna de Cabildo finalizaron exitosamente su capacitación en la Escuela Abierta sobre innovación social, comunicación estratégica y herramientas digitales, como redes sociales e inteligencia artificial. El propósito de esta iniciativa fue fortalecer sus competencias en la formulación de proyectos, la autogestión y la asociatividad para llevar adelante sus iniciativas con enfoque local.

Participantes de la Escuela Abierta durante una de las sesiones de trabajo grupal en Casa López.

El proyecto, denominado “Escuela Abierta: una plataforma inclusiva, asociativa y descentralizada para el desarrollo comunitario”, se realizó del 13 al 15 de julio en Casa López. La instancia fue financiada por el 8% del Gobierno Regional de Valparaíso año 2025 y aprobada por el Consejo Regional, contando con el patrocinio de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y la Municipalidad de Cabildo.

Exposición de los proyectos desarrollados por los dirigentes comunitarios durante la jornada de cierre.

La jornada de cierre concluyó con un plenario donde los dirigentes expusieron ideas de proyectos relacionados con la inclusión de personas con TEA, tenencia responsable de mascotas, seguridad y cultura. Alexis Sánchez, jefe de gabinete municipal, destacó el impacto de la formación: “Es un orgullo que estas actividades se hagan en la comuna, ya que los dirigentes nos han pedido muchas veces que se hagan estas instancias de capacitación, entonces que se pueda concretar esto en coordinación con el municipio, la Corporación y el apoyo del Gobierno Regional es un muy buen ejemplo de que los recursos públicos se invierten de muy buena manera”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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