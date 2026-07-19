Dirigentes sociales de Cabildo se capacitan en innovación y gestión de proyectos comunitarios

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Representantes de diversas organizaciones comunitarias finalizaron con éxito un programa de formación en innovación social, comunicación estratégica y herramientas digitales.

Representantes de diversas organizaciones comunitarias de la comuna de Cabildo finalizaron exitosamente su capacitación en la Escuela Abierta sobre innovación social, comunicación estratégica y herramientas digitales, como redes sociales e inteligencia artificial. El propósito de esta iniciativa fue fortalecer sus competencias en la formulación de proyectos, la autogestión y la asociatividad para llevar adelante sus iniciativas con enfoque local.

El proyecto, denominado “Escuela Abierta: una plataforma inclusiva, asociativa y descentralizada para el desarrollo comunitario”, se realizó del 13 al 15 de julio en Casa López. La instancia fue financiada por el 8% del Gobierno Regional de Valparaíso año 2025 y aprobada por el Consejo Regional, contando con el patrocinio de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y la Municipalidad de Cabildo.

La jornada de cierre concluyó con un plenario donde los dirigentes expusieron ideas de proyectos relacionados con la inclusión de personas con TEA, tenencia responsable de mascotas, seguridad y cultura. Alexis Sánchez, jefe de gabinete municipal, destacó el impacto de la formación: “Es un orgullo que estas actividades se hagan en la comuna, ya que los dirigentes nos han pedido muchas veces que se hagan estas instancias de capacitación, entonces que se pueda concretar esto en coordinación con el municipio, la Corporación y el apoyo del Gobierno Regional es un muy buen ejemplo de que los recursos públicos se invierten de muy buena manera”.

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