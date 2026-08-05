05/08/2026
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Documental “Mamacocha” sobre el pueblo chango llega con funciones gratuitas a Valparaíso

Marcelo Andrade Saez

El largometraje etnográfico, que recorre la identidad y cosmovisión del pueblo chango, se presentará en Playa Ancha y en el Centro de Extensión de la Universidad de Valparaíso.

Pescador chango navegando en su embarcación, imagen central del documental Mamacocha.

El documental “Mamacocha” llega a Valparaíso con dos funciones gratuitas y abiertas a todo público, en una iniciativa autogestionada por el Colectivo Cine Fórum de Valparaíso en colaboración con la productora VI+DA. La obra, dirigida por René Dávila, recoge las experiencias de las comunidades changas durante el proceso de reconstrucción y reafirmación de su identidad, tras ser reconocidos oficialmente por el Estado de Chile en 2020 como la décima etnia originaria del país.

Paisaje costero del norte de Chile, escenario principal del documental sobre el pueblo chango.

La primera exhibición se llevará a cabo el viernes 7 de agosto, a las 18:00 horas, en el Cineclub Ciempiés, ubicado en el CCO El Hormiguero (República #290, Playa Ancha). La segunda función tendrá lugar el lunes 17 de agosto, a las 16:30 horas, en la Sala Rubén Darío del Centro de Extensión de la Universidad de Valparaíso (Errázuriz #1108). Ambas jornadas concluirán con un diálogo abierto entre los asistentes, el director y el equipo de producción.

Escultura de madera que representa a un pescador chango, parte de la iconografía del documental.

El filme, que fue rodado durante tres años en diversas localidades como Punta de Choros, Tocopilla y Antofagasta, profundiza en la relación ancestral de este pueblo con el mar. Luis Castro, miembro del Consejo Nacional del Pueblo Chango, señala en el documental: “La Pachamama es la tierra, la naturaleza completa. La Mamacocha es la mar. Y nosotros como pueblo, toda nuestra cosmovisión es vista desde la mar hacia la tierra. Es diferente. Todos los demás pueblos son terrestres. Son de acá. Miran desde la tierra hacia la mar. Nosotros no. Nosotros somos parte de la mar”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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