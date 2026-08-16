17/08/2026
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Documental sobre el pueblo chango se exhibirá gratuitamente en la Universidad de Valparaíso

Marcelo Andrade Saez

El documental “Mamacocha”, dirigido por René Dávila, retrata la identidad y cosmovisión del pueblo chango a través de un recorrido por la costa del norte de Chile.

Documental sobre el pueblo chango se exhibirá gratuitamente en la Universidad de Valparaíso

Tras su reciente estreno en Playa Ancha, el documental “Mamacocha” tendrá una nueva función gratuita este lunes 17 de agosto, a las 16:30 horas, en la Sala Rubén Darío del Centro de Extensión de la Universidad de Valparaíso. La actividad, organizada por el Colectivo Cine Fórum de Valparaíso en colaboración con la productora VI+DA, contará con la presencia del director René Dávila y la productora Soledad Manterola.

Imagen promocional del documental Mamacocha con información de la función.

El pueblo chango, reconocido oficialmente como el décimo pueblo originario de Chile mediante la Ley N.° 21.273 en el año 2020, es el protagonista de este registro etnográfico. La obra fue filmada durante tres años en diversas localidades como Punta de Choros, Taltal, Tocopilla, Mejillones y Caldera, entre otras, donde se documentaron saberes ancestrales y el vínculo inquebrantable de esta cultura con el océano.

Sobre la cosmovisión changa, Luis Castro, miembro del Consejo Nacional del Pueblo Chango, señala en el documental: “La Pachamama es la tierra, la naturaleza completa. La Mamacocha es la mar. Y nosotros como pueblo, toda nuestra cosmovisión es vista desde la mar hacia la tierra. Es diferente. Todos los demás pueblos son terrestres. Son de acá. Miran desde la tierra hacia la mar. Nosotros no. Nosotros somos parte de la mar”.

El director René Dávila, quien ha liderado la producción de cinco largometrajes documentales, destacó anteriormente el propósito de este trabajo: “Hemos producido cinco largometrajes documentales que, desde distintas perspectivas, se refieren a Chile de múltiples formas; expresando una mirada que descubre y devela realidades que ayudan a pensar y asumir parte de la ecuación nacional entre territorios, sociedad y experiencias”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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