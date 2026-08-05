Dos talleres online y gratuitos acercarán el cine chileno a todo el país durante agosto y septiembre

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El Centro Cultural Quilpué Audiovisual invita a participar de un ciclo de formación online que reunirá a destacados cineastas nacionales y al crítico Christian Ramírez.

El Centro Cultural Quilpué Audiovisual, en conjunto con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ha lanzado el ciclo “Talleres para pasar el invierno”. Esta iniciativa busca ofrecer un espacio de formación y reflexión en torno a la cinematografía nacional, permitiendo a los participantes intercambiar experiencias durante las jornadas de agosto y septiembre.

Los talleres se realizarán a través de la plataforma Zoom, los días martes y miércoles entre las 19:00 y 21:00 horas. La actividad es gratuita, cuenta con cupos limitados y las inscripciones estarán abiertas hasta el domingo 9 de agosto a través del sitio web www.quilpueaudiovisual.cl. No se requieren conocimientos previos, solo interés por el cine chileno.

Sobre el objetivo de esta instancia, desde la organización señalaron: “Creemos que el cine chileno se fortalece cuando encuentra nuevos públicos y cuando se comprende desde los procesos creativos que hay detrás de cada obra. Por eso impulsamos estos talleres gratuitos, que permitirán a personas de todo Chile conversar directamente con cineastas y brindar herramientas para mirar las películas desde nuevas perspectivas”.

El primer taller, titulado “Creando cine chileno: Miradas de directoras y directores chilenos”, contará con la participación de figuras como Jorge Olguín, Joanna Reposi, Claudia Huaiquimilla, Diego Soto, Alicia Scherson y Alejandro Rojas. Los asistentes deberán ver previamente películas como Sangre eterna, Lemebel y Mala Junta, entre otras, para analizar los procesos creativos junto a sus realizadores.

Por otro lado, el taller “Medio siglo de cine en Chile: VOLVER A MIRAR” será impartido por el periodista y crítico de cine Christian Ramírez. Al finalizar el ciclo, el Centro Cultural Quilpué Audiovisual entregará una certificación a quienes cumplan con al menos el 85% de asistencia.

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