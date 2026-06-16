Duoc UC Valparaíso exhibirá “Una mente brillante”

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La película ganadora de cuatro Premios Oscar sobre la vida del matemático John Forbes Nash Jr. será presentada el 18 de junio en el Centro de Extensión de Duoc UC Sede Valparaíso.

La película “Una mente brillante”, dirigida por Ron Howard y protagonizada por Russell Crowe, será exhibida el jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el marco del ciclo cinematográfico “El valor de las grandes historias”.

Basada en hechos reales, la cinta retrata la vida de John Forbes Nash Jr., matemático estadounidense cuyas teorías revolucionaron el campo de la economía, las matemáticas y las ciencias sociales. La historia sigue su paso por la Universidad de Princeton, destacando su brillantez académica, así como los desafíos personales que marcaron su vida.

A través de una narrativa profunda y emotiva, “Una mente brillante” invita a reflexionar sobre el talento, la perseverancia, la salud mental y el valor de las relaciones humanas. La cinta muestra cómo Nash logró realizar aportes fundamentales para la ciencia moderna mientras enfrentaba complejas circunstancias personales.

La exhibición, que forma parte de la programación cultural de Duoc UC Sede Valparaíso, busca acercar a la comunidad obras cinematográficas que promuevan la reflexión y el pensamiento crítico. La función está dirigida a público mayor de 13 años, tendrá una duración de 130 minutos y se presentará en formato subtitulado. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.