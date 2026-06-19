EcoMercado Solidario de FOSIS en San Esteban celebra su primer año con más de 1.500 familias beneficiadas

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En el aniversario de la iniciativa, las autoridades valoraron el trabajo colaborativo entre instituciones públicas, empresas privadas y la comunidad, que ha permitido fortalecer la política comunal de seguridad alimentaria.

Se conmemoró el primer aniversario del EcoMercado Solidario del Fosis en San Esteban, iniciativa que busca fortalecer la seguridad alimentaria y apoyar a las familias vulnerables de la comuna. La ceremonia fue encabezada por el alcalde de San Esteban, Christian Ortega Villagras, junto al seremi de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso, Nicolás Cerda, y el director regional del FOSIS, Sebastián Chacana.

Durante la actividad, autoridades, vecinos y representantes de diversas instituciones destacaron el impacto positivo del proyecto desde su puesta en marcha. En sus primeros 12 meses de funcionamiento, el Ecomercado Solidario ha beneficiado a más de 1.500 familias sanestebinas mediante la entrega de alimentos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda, enfatizó la importancia de esta iniciativa del FOSIS y el municipio señalando que “esperamos que se replique en otras comunas de la región, porque así se demuestra que, con poco, podemos lograr mucho. Así es que seguiremos trabajando fuertemente con el municipio para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos”.

Asimismo, el director del FOSIS de la Región de Valparaíso, Sebastián Chacana, agregó que “estamos orgullosos por el trabajo mancomunado entre los equipos del FOSIS, el municipio y los privados que aportan en esta iniciativa. Seguiremos apoyando firmemente con este gran equipo y, sin duda, tenemos grandes desafíos para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos”.

El alcalde Christian Ortega valoró el trabajo conjunto que ha permitido consolidar esta iniciativa, resaltando la colaboración entre organismos públicos, empresas privadas y la comunidad para dar respuesta a una necesidad fundamental como es el acceso a la alimentación.

“Agradecemos a todo el equipo que trabaja en el EcoMercado Solidario y a las familias que confían en lo que estamos desarrollando. Quiero invitarlos a seguir participando de la misma manera. Creemos que hay muchos privados que pueden participar, colaborando con alimentos para llegar a más familias vulnerables de San Esteban”, señaló el jefe comunal.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.