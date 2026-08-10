EFE instala barreras de concreto en el borde costero para mitigar efectos de marejadas

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Con el objetivo de proteger la infraestructura ferroviaria y asegurar la continuidad del servicio ante eventos meteorológicos, EFE implementa nuevas defensas físicas en el sector del Paseo Wheelwright.

Con el fin de reforzar la continuidad operacional del servicio ferroviario, especialmente ante eventos meteorológicos como las recientes lluvias y marejadas, EFE está desarrollando trabajos en la faja vía colindante al Paseo Wheelwright. El proyecto busca proteger la plataforma ferroviaria frente a los efectos de las marejadas que han provocado erosión y socavación del borde costero.

A través de la instalación de barreras new jersey de hormigón armado con malla metálica interna, se busca evitar el ingreso de rocas, sedimentos y otros elementos que llegan hasta las vías férreas por la fuerza del agua, pudiendo provocar perturbaciones en el servicio. “Este paseo tiene afectaciones históricas producto de la fuerza de las olas, que también impactan nuestra infraestructura. El mar arroja rocas, piedras, incluso trozos del pavimento y rejas que llegan hasta la línea del tren y pueden provocar complicaciones en la circulación de los trenes; también pueden afectar el funcionamiento de las barreras del cruce Portales”, explica el Subgerente de Infraestructura de EFE, Víctor Jara.

Cuando ocurren estos eventos, la empresa debe adoptar medidas preventivas que pueden ir desde la reducción de velocidad hasta la interrupción transitoria de servicios mientras se realiza el despeje de las vías. Por esta razón, cobra especial relevancia el trabajo que se está desarrollando para intervenir la zona con barreras de concreto y mallas de protección, que se instalarán siguiendo la línea actual del cerco ferroviario y servirán como defensa física contra el impacto de las olas y el arrastre de todo el sedimento proveniente del mar.

El Gerente General de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, señaló que “estamos trabajando en una serie de proyectos y ejecución de obras para contar con una infraestructura resiliente que asegure la confiabilidad del servicio de trenes y mitigue los impactos de afectaciones producidas por eventos climáticos mayores como las marejadas en la zona costera. Esto se suma a los esfuerzos de prevención y coordinación que se realizan para mantener una operación segura para nuestros pasajeros”.

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