EFE, Marga Marga y Carabineros unen fuerzas para reforzar la seguridad en el Tren Limache-Puerto

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Autoridades implementan plan conjunto con carabineros de civil para potenciar la prevención y disuasión de incivilidades en el servicio ferroviario.

La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga y Carabineros de Chile han lanzado un plan de refuerzo de la seguridad que busca mejorar la vigilancia preventiva al interior y exterior de las estaciones ferroviarias del servicio Limache-Puerto. La iniciativa, que se materializó con una formación de efectivos policiales en la Estación Limache, intensifica el trabajo colaborativo entre EFE Valparaíso y la policía uniformada, buscando aumentar la presencia de funcionarios y la efectividad de los operativos de control.

Las rondas conjuntas, que se han extendido a todas las comunas del recorrido de EFE, incluyen intervenciones en estaciones y trenes de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache. Estos controles, realizados por funcionarios policiales y guardias tácticos de EFE, tienen un doble propósito: fortalecer la seguridad pública y fiscalizar prácticas no permitidas como la evasión y la venta ambulante. En los últimos dos meses, estos operativos han resultado en más de un centenar de infracciones y 17 detenciones.

Una de las novedades más significativas de este plan es la incorporación de carabineros de civil en los viajes. Esta estrategia busca aumentar la disuasión, prevención e intervención directa a bordo de los trenes. El Delegado Presidencial Provincial de Marga Marga, Gonzalo Azancot, destacó la importancia de esta medida, señalando que “la idea es colaborar con los esfuerzos que está haciendo EFE para mantener la seguridad en el servicio, el cuidado de los usuarios, un tren seguro contra el vandalismo, contra la incivilidad, contra el comercio ilegal, contra la evasión”.

Por su parte, el Gerente General de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, enfatizó que estas acciones preventivas se suman a la seguridad habitual que EFE ya ofrece en sus 21 estaciones y trenes. “Agradecer el esfuerzo que está realizando tanto la Delegación Provincial de Marga Marga como también Carabineros, para poder reforzar el apoyo en materia de seguridad hacia nuestros pasajeros, hacia el servicio de pasajeros de Limache-Puerto”, afirmó Saavedra, subrayando que los operativos se realizarán con mayor frecuencia, incluyendo personal de civil, para proteger de mejor manera el servicio, los pasajeros y la comunidad en general.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.