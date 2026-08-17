EFE Valparaíso fortalece comunicaciones ferroviarias con nueva estación repetidora en Limache

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La nueva infraestructura permitirá robustecer la red entre Limache y Peñablanca, mejorando la seguridad, coordinación y continuidad operacional del servicio ferroviario.

En la última etapa de su ejecución se encuentra la construcción de una nueva estación repetidora en Limache, una iniciativa estratégica del proyecto “Comunicación Digital Tren-Tierra” que busca fortalecer la red de comunicaciones ferroviarias en el tramo Puerto-Limache. El objetivo central es asegurar comunicaciones confiables y continuas, facilitando una coordinación clara entre el Centro de Control y los trenes mediante la migración de un sistema análogo a uno digital.

Juan Rodó, Gerente de Operación Ferroviaria y Mantenimiento de EFE Valparaíso, explicó que la obra responde a necesidades técnicas específicas: “Entre Peñablanca y Limache, por un problema topográfico, era necesario mejorar la cobertura. Por esto, se instala una estación de repetición que permite comunicar tanto hacia Peñablanca como hacia Limache los datos y así, el tren no pierde en ningún momento la comunicación con el centro de control”.

La infraestructura cuenta con una torre autosoportada de 24 metros de altura y un sistema de respaldo energético basado en paneles solares y un generador de emergencia. “A propósito de ser un sistema verde, hemos instalado paneles solares con autonomía suficiente para que el sistema opere y en caso de emergencia tenemos un generador que permite mantener la energización del sitio. Esto mejora la disponibilidad de nuestro sistema de radio y le da mayor seguridad a nuestros usuarios para que se transporten en nuestro sistema”, agregó Rodó.

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