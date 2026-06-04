EFE Valparaíso inicia licitación para obras de accesibilidad universal en tres estaciones de Marga Marga

Cargando... Cargando...

EFE Valparaíso lanzó una licitación pública para mejorar la accesibilidad en las estaciones El Sol, El Belloto y Sargento Aldea, con el objetivo de garantizar el acceso autónomo e independiente a todos los usuarios del Tren Limache-Puerto.

EFE Valparaíso continúa su compromiso con la inclusión, tras inaugurar en 2025 las obras de accesibilidad universal en las estaciones Villa Alemana y Quilpué, que incluyeron la instalación de cuatro ascensores. Ahora, la empresa ha publicado las bases de licitación para la estandarización de accesibilidad universal en las estaciones El Sol, El Belloto y Sargento Aldea, buscando conectar el exterior con la mesanina, los andenes y facilitar el desplazamiento entre las zonas sur y norte de estas instalaciones.

Miguel Saavedra, Gerente General de EFE Valparaíso, destacó que estas obras son parte del compromiso de la empresa para dotar de universalidad a todas las estaciones de la red, un proceso que se está desarrollando por etapas. “Sabemos que el tren es un medio de transporte fundamental para las personas con discapacidad, les permite conectar con sus trabajos, sus lugares de estudio y servicios. Por eso, mejorar las condiciones de accesibilidad tiene un impacto muy relevante en la calidad de vida y es lo que vamos a lograr con estos proyectos”, afirmó Saavedra.

La alcaldesa Carolina Corti celebró la iniciativa, especialmente para las estaciones El Sol y El Belloto de Quilpué, que concentran un alto flujo de pasajeros. “Sin duda, estamos muy felices de avanzar en la futura instalación de estas obras, que permitirán mejorar la accesibilidad e incluir a todos nuestros vecinos y vecinas. La instalación de estos ascensores en El Belloto y El Sol de Quilpué, facilitará el desplazamiento de las personas, entregando mayor autonomía, comodidad y seguridad en sus viajes diarios, ya sea hacia sus lugares de trabajo, estudio o sus hogares”, expresó.

Por su parte, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, resaltó el impacto positivo en los vecinos de la estación Sargento Aldea. “Hoy somos una ciudad que está cada vez más longeva y requiere la accesibilidad que nos permita cruzar de norte a sur y efectivamente creo que proyecto coloca nuevamente las personas en el centro, porque era muy necesario. El lado norte es una población muy antigua y va a tener este beneficio que, efectivamente, va a darle una mayor calidad de vida en el traslado a las personas”, explicó Estay.

De manera paralela a la publicación de las bases de licitación, EFE Valparaíso sostuvo una reunión informativa con los equipos técnicos de ambos municipios, presentando el alcance de los proyectos de intervención. La iniciativa contempla la instalación de ascensores, rampas de acceso y el mejoramiento de escaleras, entre otras obras para optimizar las condiciones de desplazamiento dentro de las estaciones.

Según la planificación, las obras comenzarían en 2027, tras el proceso de licitación y adjudicación. Una vez concluidos estos proyectos, la provincia de Marga Marga contará con un total de siete estaciones equipadas con ascensores. Las bases de la licitación están disponibles hasta el 14 de agosto en la página web oficial de EFE Valparaíso.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.