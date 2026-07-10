10/07/2026
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EFE Valparaíso refuerza seguridad en Paso Hondo con mallas de alta resistencia

Marcelo Andrade Saez

Con una inversión superior a los 1.200 millones de pesos, la empresa instaló 620 metros de mallas metálicas para prevenir deslizamientos y asegurar la continuidad del servicio ferroviario.

Tren de EFE circulando por el sector de Paso Hondo tras la instalación de mallas de protección.

Puerto, especialmente ante contingencias climáticas y telúricas, EFE Valparaíso finalizó un importante proyecto de infraestructura en el sector de Paso Hondo, ubicado entre las estaciones El Salto y Valencia. Las obras consistieron en la instalación de 620 metros lineales de mallas metálicas de alta resistencia, diseñadas para mitigar el riesgo de desprendimiento de material desde el talud hacia las vías.

Vista de la vía férrea y el talud reforzado con mallas metálicas de alta resistencia.

Juan Rodó, gerente de operación ferroviaria de EFE Valparaíso, destacó la relevancia de esta intervención para la seguridad de los usuarios. “Uno de los problemas que habíamos tenido es el riesgo de caída de roca o deslizamiento de material que podrían obstaculizar la circulación normal del tren. Entonces, se desarrolló un proyecto de mejoramiento para cautelar que el tren pueda circular en forma segura instalando unas mallas de protección, tanto pegadas a la roca como contención en caso de que haya un deslizamiento”, señaló el ejecutivo.

Personal especializado realizando labores de fijación de la estructura metálica en el talud.

Los trabajos, que se extendieron por cuatro meses, fueron ejecutados por la empresa suiza Geobrugg, reconocida internacionalmente por sus sistemas de contención en circuitos de Fórmula 1. Además de la estructura física, el proyecto incorpora un sistema de sensores de monitoreo remoto que notifica en tiempo real cualquier impacto o deslizamiento. Víctor Jara, subgerente de mantenimiento de EFE, explicó que “tenemos una central de monitoreo que está constantemente vigilando el sistema desarrollado para esta plataforma. Tiene ciertas alarmas las cuales nos dan señales de que el sistema está operando de manera correcta”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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