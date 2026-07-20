20/07/2026
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El 13 estrena “Vale todo”: cinco razones para ver la premiada superproducción brasileña

Marcelo Andrade Saez

La exitosa teleserie de TV Globo, ganadora del premio Rose D’Or Latinos 2026, llega a las pantallas del 13 para cautivar a la audiencia con una historia de ambición y dilemas morales.

Protagonistas de la teleserie Vale todo.

Desde hoy, a las 15:00 horas, el 13 retoma su historia de éxitos con las teleseries brasileñas durante la hora de almuerzo con el estreno de “Vale todo”. Esta producción de TV Globo, que conquistó el premio Rose D’Or Latinos este año, presenta una trama centrada en la ambición, los engaños y el romance, ambientada principalmente en Río de Janeiro.

Elenco principal de la producción Vale todo.

La historia sigue a “Raquel”, una mujer honesta y trabajadora que cree en el triunfo con dignidad, y a su hija “María de Fátima”, quien sueña con escapar de su origen humilde a cualquier precio. La guionista Manuela Dias plantea el dilema central de la obra: “¿Vale todo para alcanzar lo que deseas? O mejor aún, ¿es posible conseguir el éxito sólo con honestidad?”.

Escena de la teleserie Vale todo con sus protagonistas.

La producción destaca por abordar temáticas actuales como el poder de las redes sociales, utilizadas por “María de Fátima” para alcanzar riqueza y estatus. El elenco, seleccionado tras un exhaustivo proceso de un año, incluye a figuras como Taís Araújo, Bella Campos, Débora Bloch y Cauã Reymond, quienes dan vida a esta historia que promete paralizar a la audiencia tal como lo hizo su versión original a fines de los años 80.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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