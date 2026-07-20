El 13 estrena “Vale todo”: cinco razones para ver la premiada superproducción brasileña

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La exitosa teleserie de TV Globo, ganadora del premio Rose D’Or Latinos 2026, llega a las pantallas del 13 para cautivar a la audiencia con una historia de ambición y dilemas morales.

Desde hoy, a las 15:00 horas, el 13 retoma su historia de éxitos con las teleseries brasileñas durante la hora de almuerzo con el estreno de “Vale todo”. Esta producción de TV Globo, que conquistó el premio Rose D’Or Latinos este año, presenta una trama centrada en la ambición, los engaños y el romance, ambientada principalmente en Río de Janeiro.

La historia sigue a “Raquel”, una mujer honesta y trabajadora que cree en el triunfo con dignidad, y a su hija “María de Fátima”, quien sueña con escapar de su origen humilde a cualquier precio. La guionista Manuela Dias plantea el dilema central de la obra: “¿Vale todo para alcanzar lo que deseas? O mejor aún, ¿es posible conseguir el éxito sólo con honestidad?”.

La producción destaca por abordar temáticas actuales como el poder de las redes sociales, utilizadas por “María de Fátima” para alcanzar riqueza y estatus. El elenco, seleccionado tras un exhaustivo proceso de un año, incluye a figuras como Taís Araújo, Bella Campos, Débora Bloch y Cauã Reymond, quienes dan vida a esta historia que promete paralizar a la audiencia tal como lo hizo su versión original a fines de los años 80.

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