El 13 recupera la tradición de los viernes familiares con el estreno de ¡Qué dice Chile! Prime

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El exitoso espacio de concursos conducido por Martín Cárcamo se traslada al horario estelar para revivir la época dorada de los programas familiares en la señal.

Canal 13 busca revivir el espíritu de los viernes familiares que marcaron las décadas del 90 y 2000 con programas emblemáticos como “Video loco”, “Maravillozoo” y “Si se la puede, gana”. A partir de esta semana, la señal apostará por llevar al horario prime una edición especial de su exitoso espacio de concursos, “¡Qué dice Chile! Prime”.

El programa, que ya cautiva a la audiencia en las tardes con su dinámica de preguntas basadas en respuestas populares, presentará ahora una versión nocturna donde diversos famosos competirán con el objetivo de cumplir el sueño de alguna persona. Sobre este desafío, el animador Martín Cárcamo señaló: “Eso es: llegar a la familia y que los padres puedan ver televisión con sus hijos. Este es un programa en el que su foco es la reunión familiar y creo que fue el formato que volvió a traer la entretención a la televisión, los juegos en la tarde y a reunir a la familia en torno al televisor, que era una cosa que se había perdido”.

Cárcamo añadió respecto a sus expectativas para este nuevo bloque: “Entonces yo espero eso ahora los viernes en la noche: la familia reunida para ver este programa, divertirse y buenas historias para que la gente también se emocione”.

El gran estreno de “¡Qué dice Chile! Prime” está programado para este viernes a las 22:30 horas, inmediatamente después de “Teletrece central”, a través de las pantallas del 13 y todas sus plataformas digitales.

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