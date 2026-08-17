17/08/2026
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El caótico regreso de Álvaro Ballero a ¿Volverías con tu ex? 2: Feroz enfrentamiento con Kaoto

Marcelo Andrade Saez

El ex participante vuelve al encierro para quedarse, pero su reencuentro con Ludmila desata una serie de conflictos y fuertes discusiones con sus compañeros.

Álvaro Ballero discutiendo con Kaoto en la casa de ¿Volverías con tu ex? 2.

Esta noche, Álvaro Ballero vuelve a “¿Volverías con tu ex? 2” para quedarse, pero su regreso está lejos de ser tranquilo. Al enterarse del beso que Ludmila y Kaoto protagonizaron durante una actividad, el ex participante reacciona con dureza, desatando el caos en la casa y poniendo en duda su continuidad en el programa.

Álvaro Ballero confrontando a Ludmila en la cama.

Apenas llega al encierro, Ballero confronta a la patinadora rusa. “¿Y te gustó el beso?”, le pregunta Álvaro. Ante la explicación de Ludmila de que solo se trató de una actuación, él insiste: “Tú no eres actriz… No lo hubiese hecho yo. Es una decepción más… ¿Y tú por qué estás llorando?”. La discusión escala rápidamente cuando él le recrimina: “Lágrimas de cocodrilo, me da risa, me decepcionaste de nuevo, deja de hacerte la víctima. La gente ya no te compra, a mí me creen”.

Primer plano de Álvaro Ballero durante la discusión.

La situación se vuelve más tensa cuando Raimundo Cerda interviene, lo que provoca un feroz enfrentamiento con Kaoto. “Y vos sabí lo que haces, seguro, dejándola tirada acá y yéndote solo”, le responde Kaoto. Por su parte, Álvaro se defiende argumentando: “No tengo orgullo, defiendo a mi familia, punto. Tú no sabes lo que es tener 4 hijos y 17 años de matrimonio”. El conflicto continúa escalando mientras Ballero cuestiona las decisiones de Ludmila, quien le responde tajante: “Tú eres mi ex, tú no eres mi marido, no eres mi esposo”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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