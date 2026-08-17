El caótico regreso de Álvaro Ballero a ¿Volverías con tu ex? 2: Feroz enfrentamiento con Kaoto
El ex participante vuelve al encierro para quedarse, pero su reencuentro con Ludmila desata una serie de conflictos y fuertes discusiones con sus compañeros.
Esta noche, Álvaro Ballero vuelve a “¿Volverías con tu ex? 2” para quedarse, pero su regreso está lejos de ser tranquilo. Al enterarse del beso que Ludmila y Kaoto protagonizaron durante una actividad, el ex participante reacciona con dureza, desatando el caos en la casa y poniendo en duda su continuidad en el programa.
Apenas llega al encierro, Ballero confronta a la patinadora rusa. “¿Y te gustó el beso?”, le pregunta Álvaro. Ante la explicación de Ludmila de que solo se trató de una actuación, él insiste: “Tú no eres actriz… No lo hubiese hecho yo. Es una decepción más… ¿Y tú por qué estás llorando?”. La discusión escala rápidamente cuando él le recrimina: “Lágrimas de cocodrilo, me da risa, me decepcionaste de nuevo, deja de hacerte la víctima. La gente ya no te compra, a mí me creen”.
La situación se vuelve más tensa cuando Raimundo Cerda interviene, lo que provoca un feroz enfrentamiento con Kaoto. “Y vos sabí lo que haces, seguro, dejándola tirada acá y yéndote solo”, le responde Kaoto. Por su parte, Álvaro se defiende argumentando: “No tengo orgullo, defiendo a mi familia, punto. Tú no sabes lo que es tener 4 hijos y 17 años de matrimonio”. El conflicto continúa escalando mientras Ballero cuestiona las decisiones de Ludmila, quien le responde tajante: “Tú eres mi ex, tú no eres mi marido, no eres mi esposo”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.