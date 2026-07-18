El clan cruza la frontera: Pedro Astorga y su familia compiten en el Mundial de Rafting en Argentina

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Pangal Andrade, Lorenzo Andrade, Diego Astorga y el resto del equipo familiar se enfrentan al desafío internacional en el río Aluminé, buscando un nuevo triunfo deportivo.

En el nuevo capítulo de “El clan”, que se emitirá este sábado después de “Teletrece central”, Pangal Andrade, su hermano Lorenzo y su primo Diego Astorga vivirán una intensa aventura al cruzar la cordillera para representar a Chile en el Campeonato Mundial de Rafting. La competencia se desarrolla en el río Aluminé, en la Patagonia argentina, un escenario exigente donde la velocidad y la estrategia serán fundamentales para enfrentar a delegaciones de más de 20 países, incluyendo a Brasil, Colombia y Estados Unidos.

Para este desafío, el equipo se refuerza con la incorporación de Pedro Astorga, su hermano Benjamín y Tomás González Astorga. Este grupo familiar cuenta con una larga trayectoria en la disciplina, habiendo competido juntos desde su juventud. Pedro Astorga recuerda con entusiasmo el origen de este equipo: “Este fue nuestro equipo de rafting, con el que partimos desde chicos, hace ya más de 20 años. Comenzamos compitiendo en balsa y viajando por todo el mundo; estuvimos como siete años sin competir y gracias a ‘El clan’ nos pusimos este desafío de retornar a un mundial, y por eso volvemos a competir con todas las ganas y el entusiasmo. Queremos regresar con un broche de oro, eso queremos lograr”.

La audiencia podrá revivir parte de esta historia, ya que el programa incluirá registros inéditos de la participación del grupo en el Campeonato Panamericano de 2008, cuando los integrantes del clan eran apenas unos adolescentes. La competencia actual en el río Aluminé pondrá a prueba nuevamente el coraje y el trabajo en equipo que ha caracterizado a esta familia de aventureros a lo largo de dos décadas.

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