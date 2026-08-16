17/08/2026
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El clan enfrenta su desafío más extremo en la Patagonia: una travesía por territorios inexplorados

Marcelo Andrade Saez

Pangal Andrade y su equipo se internan en los fiordos y Campos de Hielo Norte, enfrentando un bosque en altura donde nunca antes ha pasado el hombre.

Pangal Andrade y parte del equipo de El clan durante la expedición en la Patagonia.

Esta noche, después de “Teletrece central”, el programa “El clan” emitirá la primera parte de una expedición de alto impacto. Pangal, Lorenzo y Diego Andrade, acompañados por Roberto Herrera Astorga, Gael Bassin Astorga y Nicolás Yerovic Astorga, se adentrarán en uno de los rincones más prístinos y salvajes de la Tierra: los fiordos de la Patagonia y las profundidades de los Campos de Hielo Norte.

Equipo de El clan transportando kayaks a través de un bosque en la Patagonia.

El desafío principal de esta jornada será cruzar un bosque en altura, una ruta virgen donde nunca ha transitado el ser humano. La travesía exigirá un esfuerzo físico extremo, ya que el equipo deberá acarrear sus tres kayaks durante dos días antes de establecer un campamento a la orilla del mar, enfrentando las inclemencias del frío y el hielo.

Integrantes de El clan descansando en un campamento durante su travesía.

Mientras el equipo se desplaza por estos parajes australes, el resto de la familia —incluyendo a Melina Noto, la pequeña Alanna Andrade Noto y los padres de Pangal— se movilizará en paralelo para brindar apoyo. Este recorrido culminará en un emotivo encuentro en Chile Chico, permitiendo a la audiencia apreciar la majestuosidad de glaciares milenarios, ríos nacidos del hielo y canales prácticamente intactos.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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