El clan enfrenta su desafío más extremo en la Patagonia: una travesía por territorios inexplorados

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Pangal Andrade y su equipo se internan en los fiordos y Campos de Hielo Norte, enfrentando un bosque en altura donde nunca antes ha pasado el hombre.

Esta noche, después de “Teletrece central”, el programa “El clan” emitirá la primera parte de una expedición de alto impacto. Pangal, Lorenzo y Diego Andrade, acompañados por Roberto Herrera Astorga, Gael Bassin Astorga y Nicolás Yerovic Astorga, se adentrarán en uno de los rincones más prístinos y salvajes de la Tierra: los fiordos de la Patagonia y las profundidades de los Campos de Hielo Norte.

El desafío principal de esta jornada será cruzar un bosque en altura, una ruta virgen donde nunca ha transitado el ser humano. La travesía exigirá un esfuerzo físico extremo, ya que el equipo deberá acarrear sus tres kayaks durante dos días antes de establecer un campamento a la orilla del mar, enfrentando las inclemencias del frío y el hielo.

Mientras el equipo se desplaza por estos parajes australes, el resto de la familia —incluyendo a Melina Noto, la pequeña Alanna Andrade Noto y los padres de Pangal— se movilizará en paralelo para brindar apoyo. Este recorrido culminará en un emotivo encuentro en Chile Chico, permitiendo a la audiencia apreciar la majestuosidad de glaciares milenarios, ríos nacidos del hielo y canales prácticamente intactos.

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